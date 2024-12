Otro raro fenómeno asusta a los estadounidenses: Una bola brillante que parpadea en el cielo

–Una bola brillante blanca que parpadea en el cielo ha sido grabada esta semana por un equipo de ABC News. La corresponsal del canal estadounidense explicó que el video fue captado en el municipio de Mendham, ubicado en el estado de Nueva Jersey.

«No tenemos idea de qué es», afirmó la periodista, sin descartar que pudiese tratarse de «un fenómeno natural». En la grabación, que fue compartida en las redes sociales, se instó a la gente a ayudar a averiguar qué es «lo que están viendo en el cielo». «Este misterio es uno que necesita ser resuelto», dijo la reportera.

"We have no idea what it is." ABC News crew catpures clear footage of UFO pic.twitter.com/n7x2AZGGWE — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) December 14, 2024

Los internautas no tardaron en comentar el video y ofrecer una explicación al respecto, señalando que se trata de una estrella desenfocada. Asimismo, adjuntaron una serie de videos que proporcionan una aclaración sobre lo que podría haber parecido un ovni a primera vista.

Esto es lo que afirma Ruben Net:

Esas cosas vuelan por los cielos desde que tengo noción, esas cosas las llamamos soles vivientes, tienen inteligencia propia o son dirigidos por algo que la tiene y su modelo esta basado en un fotón a escala grande, y eso se puede ver porque no tiene masa lo que le permite viajar a velocidad de la luz o mas aunque se puede transportar de un lado a otro sin viajar por el espacio tiempo, o sea sin desplazarse por un camino simplemente aparece en el desino programado pero que no es teletransportación, el que los dirige o lo que los dirige lo hace a través de coordenadas cubicas en el espacio.

Daniel Oliva

Que los serivicios secretos de los eeuu no sepa que es lo que esta ocurriendo en los cielos de su pais, eso nadie se lo cree, aqui el tema es porque lo estan permitiendo y lo otro es, porque econtinua alli y no sse dice al pueblo que cosa es.

Solo podemos ocnjeturar que sea lo que fuere, ello no lo controlan y tampoco lo podrian hacer, por que excede a sus propias fuerzas.

Mario Vergara

Resulta poco creíble que los encargados de la seguridad de USA no tengan idea de qué se trata esto.

O sea, dicho de otra manera, saben perfectamente qué es y prefieren no decirlo para así poder mantener funcionando la cabecita de un país lleno de conspiranoicos miedosos porque comienzan a vislumbrar que no son tan poderosos como creían y que cada día que pasa sus vulnerabilidades van quedando al descubierto.

Así como van las cosas, no vaya a ser que la guerra que ellos provocaron cualquier día de éstos, golpee las puertas de USA.

(Información RT).