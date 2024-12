Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad de 12 años impuesta al exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes

–Por la irregular contratación para el diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la la red de acueducto y alcantarillado de Riohacha por más de 11 mil millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años impuesta al exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes (2020 – 2023).

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en fallo de segunda instancia, también confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años impuesta al exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keyder Freyle Sarmiento, así como al exdirector de Contratación, Ronald Neil Pérez Ojeda; y de nueve años al extesorero municipal, Edén Elí Moscote Roys.

El órgano de control estableció que la contratación de los trabajos se realizó sin que se detallara debidamente el plan de obras e inversiones a ejecutar, ni se efectuó un análisis adecuado que estableciera la obligación de prestar los servicios públicos domiciliarios en el área rural de la ciudad.

Tampoco se especificaron la infraestructura y los bienes a revertir por el anterior concesionario y que pasarían al nuevo operador, situación que representaba un riesgo para la prestación del servicio de una manera adecuada, continua y eficiente.

Para la segunda instancia “al no haberse diseñado un plan de inversiones como lo exigen las normas sectoriales, la administración distrital no contó con una herramienta eficiente para vigilar y controlar no solo la ejecución de la concesión, sino, lo más importante, cómo procurar la cobertura, calidad y eficiencia, así como controlar el costo de los servicios, el aumento del cubrimiento y, en últimas, lo necesario para propiciar un adecuado desarrollo del funcionamiento y expansión del servicio público de acueducto y alcantarillado”.

Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta del entonces alcalde Bermúdez Cotes como una falta gravísima cometida con dolo. Los restantes fueron sancionados por incurrir en faltas gravísimas a título de culpa gravísima. El exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keyder Freyle Sarmiento, fue afectado por dos cargos disciplinarios.