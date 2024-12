Procuraduría presenta 10 recomendaciones clave para avanzar en la transición energética en Colombia

–En el marco de un conversatorio sobre transición energética, la Procuradora General Margarita Cabello, presentó un estudio denominado “Colombia y la Transición Energética: Reflexiones y recomendaciones sobre una transición hecha a la medida de nuestro país”, en el cual planteó diez recomendaciones para avanzar en este proceso.

Las propuestas, según dijo, están orientadas a consolidar la transición energética en Colombia de manera inclusiva, eficiente y compatible con el desarrollo social y económico de Colombia.

Añadió que el informe, realizado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, resulta de una exhaustiva evaluación y colaboración con diversos actores del sector energético y ambiental del país, con el fin de encontrar soluciones efectivas a los desafíos en cuanto a generación, transmisión y distribución de energía.

Estos son puntos centrales del documento:

1. Incrementar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y aprovechar estratégicamente los recursos no renovables, como el gas natural y las plantas térmicas, que juegan un papel crucial en la estabilidad de la oferta energética.

2. Aprovechar el potencial nacional para aumentar la oferta de energía eléctrica, promoviendo un consumo responsable y eficiente, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y reducir la brecha energética en el país.

3. Aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía eléctrica, impulsando la modernización y expansión de las redes existentes, superando las barreras sociales y ambientales que retrasan proyectos clave de infraestructura energética.

4. Reforzar las acciones para garantizar la seguridad y autosuficiencia energética, sin comprometer la confiabilidad del sistema energético nacional, con un enfoque particular en el gas natural como apoyo a la transición.

5. Planificar actividades económicas para reemplazar los ingresos derivados de los combustibles fósiles, promoviendo la creación de nuevas industrias exportadoras y asegurando la estabilidad de las finanzas nacionales y el empleo en las comunidades afectadas por la transición.

6. Evaluar la relación costo-beneficio de las estrategias de reducción de Gases de Efecto Invernadero, asegurando que cada medida aplicada sea efectiva y tenga un impacto real sobre las emisiones, a la vez que favorezca el desarrollo social y económico.

7. Promover proyectos de energía renovable para comunidades con acceso limitado a la energía eléctrica, utilizando fuentes no convencionales como prioridad, para garantizar la inclusión energética en todas las regiones del país.

8. Fomentar la exploración y explotación de minerales estratégicos para la transición energética, incentivando la inversión en la exploración de minerales esenciales para el desarrollo de tecnologías limpias y el fortalecimiento de la industria nacional.

9. Reforzar los mecanismos de coordinación institucional y seguimiento de proyectos energéticos, mejorando la eficiencia en la tramitación de permisos y reduciendo los retrasos que afectan la ejecución de proyectos clave.

10. Replantear la estructura del sector energético y fortalecer las entidades responsables, creando nuevas agencias que promuevan el desarrollo de proyectos estratégicos de energía, mientras que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se enfoque en la planeación a mediano y largo plazo.