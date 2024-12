EE.UU desmiente que frontera con México vaya a ser abierta por el Día del Migrante

–Una publicación oficial de la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer que circula un rumor que asegura que la frontera estará abierta este 18 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Migrante.

“Cualquier cambio a las políticas migratorias de EEUU te será informado a través de nuestros canales oficiales. Que no te vea la cara el coyote”, precisa la delegación diplomática.

Los rumores han provocado que varias personas migrantes busquen cruzar en los últimos días desde México de forma ilegal desde Piedras Negras, Coahuila a Eagle Pass, Texas en Estados Unidos. No obstante, la frontera de EE.UU mantiene sus procedimientos de seguridad regulares, como lo indica la organización Migración Segura, que brinda información oficial de las políticas del gobierno.

Medios de la región documentaron cómo las autoridades de Estados Unidos tuvieron que cerrar por minutos un cruce fronterizo por la intención de varios migrantes para cruzar.

En las redes sociales se ha asegurado que la frontera de Estados Unidos con México estará abierta de forma “especial” para las personas que quieran migrar este 18 de diciembre, que es el Día del Migrante, o en Navidad; pero esto es falso.

En grupos de Facebook principalmente desde inicios de diciembre diversos usuarios han solicitado información sobre esta supuesta apertura “especial”, lo cual ha sido ya desmentido por las autoridades.

Un usuario en Facebook escribió el pasado 1 de diciembre: “…Alguien me puede dar información sobre el 18 de diciembre que es el día del inmigrante Me comentan que ese día 18 la frontera estará abierta para lo que se quieran entregar quién me da información sobre eso les agradezco” (sic), menciona.

En otros grupos también se cuestiona que hay caravanas especiales hacia la frontera el 18 de diciembre y se cuestiona si se abrirá el 18 de diciembre. Pero esto es falso.

En una entrevista con medios locales, el secretario del ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, Hermelo Castillón Martínez, reconoció que las publicaciones que circulan entre los migrantes de que hay una apertura especial se trata de información falsa.

“En la las redes sociales en los chats que manejan los los propios migrantes entre ellos han hecho correr esa falsa noticia, de que aparentemente el próximo día 18 en el marco de esa conmemoración (Día del Migrante) o de esa celebración aparentemente se les va a abrir o se les va a dar oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos libremente cosa que es totalmente falsa”, explicó.

Castillón Martínez dijo que plantean un operativo para desmentir el rumor en los albergues y señaló que esta no es la primera vez que sucede. (Información Voz de América).