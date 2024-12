Japón: Fracasa otra vez lanzamiento de cohete al espacio (VIDEO)

–(Foto The Jiji Press). La empresa Space One de Japón fracasó este miércoles en su segundo intento de lanzar al espacio un cohete y convertirse en la primera firma privada del país en conseguirlo.

El cohete Kairos fabricado por esta firma «terminó su vuelo tras juzgar que el éxito de su misión sería difícil», dijo Space One en un comunicado.

La transmisión televisiva mostró el despegue del fino cohete blanco desde el puerto espacial de la firma en la región de Wakayama, en el oeste de Japón. Sin embargo, poco después se ve a lo lejos a la nave descendiendo en espiral.

Video: Japanese startup company Space One's Kairos No. 2 rocket launch ended in failure today. The company announced after liftoff that it determined continued flight was not feasible so they initiated "flight termination measures."pic.twitter.com/SbDOHjhMwS https://t.co/0QITL0Ou3U

— Jeffrey J. Hall ???? (@mrjeffu) December 18, 2024