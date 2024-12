España confirma asilo político al opositor venezolano Edmundo González

–(Foto encuentro de González con canciller Albares). El Gobierno español otorgó a Edmundo González Urrutia, el estatuto de asilo que había solicitado tras su llegada a Madrid el pasado 8 de septiembre, confirmó este viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien subrayó que la decisión le notificará en los próximos días al líder opositor venezolano.

El canciller mantuvo en la mañana un desayuno de trabajo con González Urrutia para analizar tanto su situación personal como la de Venezuela y le ha trasladado las conclusiones del último Consejo Europeo en relación con su país.

Los 27, ha recordado el ministro en este sentido, han adoptado por unanimidad solicitar «una transición inclusiva pacífica, democrática, el respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos».

Sobre la intención de Edmundo González de acudir el 10 de enero a Venezuela para jurar como presidente, el ministros señaló que no iba a develar los detalles «precisos» de la conversación privada que han tenido y se rfemitió a lo que él ya ha dicho al respecto en varias ocasiones.

González Urrutia, a través de su cuenta de X, dio cuenta también de esta reunión con Albares, pero sin hacer mención a la decisión del ejecutivo español de concederle el asilo. Solo pone de relieve que la Unión Europea «movilizará todas las herramientas a su disposición para apoyar la democracia y una transición pacífica e inclusiva de Venezuela».

Me he reunido con el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien me ha ratificado la posición del Estado español plasmada en el documento del Consejo Europeo donde el organismo pide la liberación de todos los detenidos políticos y exige que Venezuela mantenga sus… pic.twitter.com/PmGuRF6bnE

— Edmundo González (@EdmundoGU) December 20, 2024