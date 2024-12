Científicos descubren «huella dactilar» del cáncer

–Un pequeño escáner portátil logró identificar células cancerosas analizando solo 250 moléculas de ARN, abriendo una nueva era en el diagnóstico.

Los diferentes tipos de cáncer poseen unas huellas moleculares únicas que son detectables en las etapas tempranas de la enfermedad, utilizando pequeños escáneres portátiles con una precisión casi perfecta y en cuestión de horas.

Así se desprende de un estudio impulsado por el Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, publicado en la revista Molecular Cell y que sienta las bases para crear nuevas pruebas diagnósticas no invasivas que detecten diferentes tipos de cáncer de la forma más rápida y temprana posible.

Sin embargo, los investigadores alertan de que hacen falta más estudios para que esta estrategia pueda llegar a tener beneficios clínicos.

Using nanopore sequencing, a team led by @EvaMariaNovoa has discovered different cancers have unique molecular ‘fingerprints’. The findings set the foundation for creating new, non-invasive diagnostic tests that detect the disease faster and earlier than currently possible. pic.twitter.com/lA88cdbiGT

— Centre for Genomic Regulation (CRG) (@CRGenomica) December 10, 2024