El excapo del narcotráfico Fabio Ochoa Vásquez quedó libre en Colombia tras ser repatriado de EE.UU

–(Foto Migración Col). Tras arribar este lunes al Aeropuerto Eldorado de Bogotá repatriado de EE.UU, el excapo del desaparecido cartel de Medellín Fabio Ochoa Vásquez, fue dejado en libertad, notificó Migración Colombia. «Terminado el proceso de control migratorio y tras constatar en nuestras bases de datos que no hay ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas, el señor Ochoa Vásquez quedó en libertad para reunirse con su familia», informó la entidad.

El exsocio del capo de capos Pablo Escobar Gaviria, de 67 años, retornó al país luego de cumplir una condena de 23 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico.

Ochoa llegó escoltado por agentes estadounidenses, que lo entregaron a Migración Colombia, entidad encargada de verificar que si tenía antecedentes judiciales.

#AEstaHora | Terminado el proceso de control migratorio y tras constatar en nuestras bases de datos que no hay ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas, el señor Ochoa Vásquez quedó en libertad para reunirse con su familia. pic.twitter.com/SZv4x7HXAr — Migración Colombia (@MigracionCol) December 23, 2024

En declaraciones a los periodistas a su arribo a la capital de la República, Fabio Ochoa Vásqiez declaró: «No estoy arrepentido de lo que hice. Por este caso no soy culpable. Me lo montaron. En el pasado me sometí a la Justicia y confesé mis delitos».

Asimismo, rechazó la idea de solicitarle al gobierno de Gustavo Petro ser nombrado gestor de paz. «No, no estoy pensando en eso», precisó, aunque se definió como «un hombre de paz».

#Atención “No estoy arrepentido de lo que hice. No soy responsable. Este caso me lo montaron”. Este es el momento exacto en que Fabio Ochoa, excapo del Cartel de Medellín, llega a Bogotá tras 23 años de condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ph:@HanselVasquezRo pic.twitter.com/jjd51n0DoB — Revista Alternativa (@AlternativaCol) December 23, 2024

Ochoa Vásquez fue enjuiciado y declarado culpable en mayo del 2003 por un jurado estadounidense de conspirar para distribuir cocaína y de intento de contrabando de estupefacientes, cargos relacionados con el envío de hasta 30 toneladas de cocaína mensuales hacia EE.UU entre 1997 y 1999. Fue liberado el pasado 3 de diciembre por la Justicia estadounidense, tras purgar la condena de 23 años de presidio.