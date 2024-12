Petro habla de terroristas y nazis; responde a Álvaro Uribe y a la congresista Cathy Juvinao

–«La Comuna 13 y la nostalgia del Presidente Petro por los terroristas que de allá sacamos», escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a propósito del pronunciamiento que previamente hizo el presidente Gustavo Petro sobre el hallazgo de restos de desaparecidos en La Escombrera de Medellín citando a Juan Carlos Tanus, un taxista que se salvó de ser sepultado allí y que «debió salir del país en condición de exiliado, pues denunció la existencia de dichas fosas en la comuna».

El jefe del Estado le respondió: «No Alvaro. No se si eran terroristas o no los que sacaste de la comuna XIII, lo cierto es que metieron otros peores, los narcoparamilitares que se quedaron en la comuna y ellos si sacaron a 500 jóvenes que fueron desaparecidos, y no solo me da nostalgia eso sino impotencia de ver tanto indolente en el poder con la sangre del pueblo derramada….»

Petro añade: «Creo que ahí está el problema, Alvaro; para dormir tranquilos con tanta sangre de los jóvenes pobres derramada desde el gobierno, entonces cubren sus pesadillas pensando que derramaron sangre de terroristas. Se suman 500 desaparecidos a los 6.402 que fueron fusilados en tu gobierno siendo apenas carpinteros, albañiles o campesinos».

El presidente replicó este trino que adjunto Uribe al hacer el comentario:

De otro lado, Gustavo Petro respondió a la congresista Kathy Juvinao, quien sostuvo: «Que el presidente de Colombia le llame ‘nazi’ a cualquier ciudadano que lo contradiga o cuestione es un acto de hostigamiento contra personas en estado de indefensión frente al poder gubernamental».

Esto lo dijo, tras la petición que días atrás hizo el jefe del Estado a la Fiscalia para que investiga amenazas contra

Valentina Araújo, lideresa Kankuama Defensora de Derechos Humanos, proferidas por «las redes neonazis que propugnan amenazas por el pensar y el actuar político».

Petro advirtió que «la constitución lo prohíbe y la ley lo hace delito. Basta ya de persecución. La justicia debe actuar». Y concluyó: «Ser de izquierda es un derecho y para quienes pensamos en el futuro colectivo de la vida y la humanidad, un deber. Nadie, absolutamente nadie, debe conculcarlo».

Ahora, Petro le dice a la congresista:

Cathy, me estas acusando de pagar hordas y eso es una calumnia y lo sabes. El movimiento que he desatado es de multitudes que libremente fueron a votar por cambiar este país y decenas de miles lo defienden en las calles y en las redes ahora. No confundas libertad politica y de expresión con pagos.

Muchas de esas personas votaron también por ti, y solo porque cambiaste de ideas ahora los ofendes. Son tus electores libres, mira más bien que te motiva a ofenderlos ahora.

¿Te has dado cuenta que el sistema de ideas que defiendes coinciden ahora en todo con el de Uribe?

Llamo Nazi al que expresa su manera de ser exterminadora. El fascismo, del que los Nazis son su fracción más extrema, representan la eliminación violenta de la diferencia.

Están en Colombia desde hace tiempo, algunos se sientan a tu lado en el congreso. Hacen parte de redes neonazis explícitas con congreso y organización. Puedes encontrar libros de investigación para saberlo.

En Colombia arrancaron en un gran congreso de gente rica en Medellín que buscó el derrocamiento de Lopez Pumarejo.

Luego, incentivaron la formación desde el gobierno de los chulavitas y asesinaron a 300.000 campesinos gaitanistas. Es el primer genocidio político de la historia de América.

Luego se volvieron asesores de escuelas militares y hasta amigos de un expresidente, tocaban en la hacienda del secretario de gobierno de Uribe, siendo gobernador, el himno nazi alemán, y fueron asesores de los paramilitares en el magdalena medio.

Extinguieron la Unión Patriótica matando más de 5.000 de sus militantes.

Y ahora están en las redes también, se ponen seudónimos y hacen la guerra que llaman ideológica contra el gobierno, pero no tienen ideas, solo deseos de exterminio, perfilan mientra esperan su momento, que creen llegará.

Solo busca en Internet «grupos neonazis en Colombia» y los encontrarás con foros de sus reuniones incluidas. Su interés por ahora no es tener partidos, ya influencian alguno, sino influenciar mentes para admitir el ideario del exterminio. Fin del trino presidencial.