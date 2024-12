Las Casas LGBTI abrieron inscripciones terminar primaria o bachillerato

Personas de los sectores sociales LGBTI, personas mayores y otros grupos poblacionales podrán finalizar sus estudios de primaria y bachillerato, gracias a la Estrategia de Educación Flexible que se lleva a cabo en las cinco Casas LGBTI. Las Casas LGBTI de Bogota? han abierto las inscripciones para el 2025, ofreciendo a las personas de los sectores sociales LGBTI, personas mayores y otros grupos poblacionales la oportunidad de finalizar sus estudios de primaria o bachillerato a través de las Estrategias de Educación Flexible. Esta modalidad pedagógica se adapta a las necesidades individuales de cada estudiante, brindando un espacio seguro y gratuito, con apoyo personalizado, para quienes desean retomar su educación.

¿Cómo aplicar?

Matrículas en las Casas LGBTI: fechas y ubicaciones

Las inscripciones se realizan en las siguientes Casas LGBTI de Bogotá, con fechas específicas para cada una.

Casa LGBTI Edwar Hernández

Ubicada en la Calle 36 Sur # 78k – 58 en Kennedy, ha establecido las siguientes fechas para la matriculatón 2025: el 30 de noviembre de 2024, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. para estudiantes nuevos; y otras fechas en 2025, el 18 y 25 de enero, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Las personas interesadas pueden acceder al formulario de inscripción a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción.

Casa LGBTI Amapola Jones

Ubicada en la Carrera 21 # 25 – 06 Sur en Rafael Uribe Uribe, ha establecido las siguientes fechas para la matriculatón 2025: el 30 de noviembre de 2024, a las 2:00 p.m. para estudiantes nuevos; y en 2025, el 24 de enero a las 4:00 p.m. y el 1 de febrero a las 2:00 p.m. para estudiantes nuevos. Los interesados pueden acceder al siguiente formulario: Formulario de inscripción.

Casa LGBTI Laura Weinstein

Ubicada en Calle 146c # 92-78 en Suba, ha programado las siguientes fechas para la matriculatón 2025: el 12 de diciembre de 2024, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; el 14 de enero de 2025, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; y el 17 de enero de 2025, también de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción.

Casa LGBTI Diana Navarro

Ubicada en Carrera 14 Bis N° 21-10 en Los Mártires, ha establecido las siguientes fechas para la matriculatón 2025: el 15 de enero de 2025, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; y el 22 de enero de 2025, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción a través del siguiente formularios: Formulario de inscripción.