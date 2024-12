Distrito propone a Nación trabajar en un transporte público de bajas emisiones

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ trabajamos por una movilidad sostenible. El Alcalde Mayor Carlos Fernando Galán le propuso al Gobierno Nacional trabajar hacia un futuro en donde se priorice una movilidad sostenible que genere cero o bajas emisiones. El Distrito ya presentó una propuesta en ese sentido para activar el artículo 172 de su Plan Nacional de Desarrollo.

La decisión del Gobierno Nacional este año fue no hacer lo que se ha hecho en el pasado. Bogotá ya cubrió ese déficit que dejó la pasada Administración Distrital de 825 mil millones de pesos.

»La alcaldesa Claudia López, el año anterior, presentó al Concejo de Bogotá un presupuesto donde contemplaba que en este año, cuando ella ya no estaba, la ciudad recibiría cerca de 821 mil millones de la Nación. Eso nunca fue pactado, no se acordó con la Nación, una expectativa que se generaba, pero nunca hubo un compromiso de la Nación para entregar esos recursos. En cierta forma es cierto que no se está incumpliendo a no entregarlos», sostuvo el alcalde Carlos Fernando Galán.