En Fontibón se inauguró nuevo servicio para la atención de habitantes de calle

Foto: Secretaría de Integración Social

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ trabajamos para disminuir todas las formas de exclusión. Con capacidad para atender a 100 ciudadanos habitantes de calle, la Comunidad de Vida Guardianes de Sueños, ubicada en la Transversal 93 No. 51-91 en la localidad de Fontibón, es parte de las acciones implementadas por el Distrito para reducir las formas extremas de exclusión, ampliando la oferta institucional.

Este servicio brinda atención integral a personas habitantes de calle mayores de 29 años que manifiesten expresamente su interés en iniciar un proceso orientado a la deshabituación de la vida en calle.

Los participantes del servicio cuentan con espacios adecuados para desarrollar talleres agroambientales y agroindustriales enfocados en agricultura y plantas ornamentales. Estos talleres permiten aprender prácticas agrícolas sostenibles que promueven la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, el cultivo de alimentos de forma sostenible, técnicas de cultivo orgánico, manejo integrado de plagas y enfermedades, conservación del suelo y el agua, agricultura urbana y manejo de plantas ornamentales.

Asimismo, se ofrecen talleres agroindustriales orientados al compostaje, reciclaje y recuperación de residuos, con un enfoque en la gestión sostenible de residuos orgánicos e inorgánicos, y en la reducción del impacto ambiental generado por la actividad agroindustrial.

Un aspecto clave del servicio es la inclusión de talleres socio-ocupacionales y productivos, diseñados para desarrollar habilidades y competencias ocupacionales acorde con el perfil de cada participante. Estos talleres consideran habilidades adaptativas, blandas y para la vida, con el objetivo de apoyar la reestructuración de los proyectos de vida de las personas beneficiarias.

Maribel Tatiana Carvajal, quien llegó al servicio junto con su pareja, expresó su felicidad por no regresar a la calle: “El servicio es muy chévere, estamos bien, nos tratan con mucho cariño y aquí hay muy buenos profesionales. Me han enseñado a hacerme respetar, a compartir, a solucionar dificultades, y también he aprendido teatro”.