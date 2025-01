Pilas con las bromas a la Línea de Emergencias 123 en Bogotá: hay sanciones

Foto: Secretaría de Seguridad

La Línea de Emergencias 123 de Bogotá atiende las llamadas de los ciudadanos que reportan todo tipo de incidentes, cualquier día de la semana, las 24 horas del día. ¡Un reporte oportuno ayuda a salvar vidas¡ Por ello, pilas con las bromas a esta línea.

Las personas no deben llamar a la Línea de Emergencias 123 sí no van a reportar un hecho relacionado con inseguridad, situación de riesgo o con una emergencia. Está línea no es para información de la ciudad como el pico y placa, sitios turísticos, consultar los servicios de las entidades del Distrito y mucho menos para hacer bromas.

Hacer mal uso de la Línea de Emergencias 123, está tipificado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y genera una multa tipo 4 de $618.666 y la participación en un programa comunitario. Si un niño realiza ‘llamadas broma’ desde el teléfono fijo o celular de sus padres, ellos deberán responder con la medida que se imponga.

En los últimos años, por ejemplo, la Línea de Emergencias 123 de Bogotá ha mejorado sus procesos y su infraestructura para ser más eficientes en la atención de incidentes de la ciudadanía. Su planta telefónica es más moderna lo que ayuda a responder en menor tiempo la llamada de las personas y está certificada con estándares internacionales de NENA 911, ubicándola al nivel de países como México, Canadá y Estados Unidos.

Este año la línea, con corte al 31 de octubre, ha recibido cerca de siete millones de llamadas, de la cuales, solo el 29,5 % son incidentes que sí requieren una atención por parte de las agencias. La Policía de Bogotá es la institución que más casos atiende con el 59 % de las emergencias, seguido del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaría de Salud (SDS) con el 19 % y la Secretaría de Movilidad (SDM) con el 11 %.

La Administración distrital, a través de la Secretaría de Seguridad (SDSCJ), hace un llamado a la ciudadanía para que use la Línea de Emergencias 123 con responsabilidad y solo se comunique en caso de una emergencia de salud, hechos de inseguridad o un delito, un incendio, incidentes de tránsito, emergencias veterinarias, entre otros casos.