Recomendaciones de las mejores reseñas de libros de BibloRed

Te presentamos los libros de varios géneros y autores a los que podrás acceder por medio del catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). ¡Agéndate y disfruta de la lectura en tus tiempos libres!

En esta selección, preparada por la Línea de Colecciones de BibloRed, se reseñan los textos de autores como Kathrin Shärer, Fiorella Ferroni, Gustavo Gili, Émilie Vast, Ignasi Roda Fábregas y Ricardo Rondón. Estas obras las encuentras en el catálogo físico de acceso libre.

Kathrin Shärer (2015). Le renard qui ne voulait pas mourir [El zorro que no quería morir]. Minedition

Este libro álbum en francés, que pronto llegará a las colecciones de Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), nos ubica frente a una pregunta: ¿Quién quiere morir pronto?

Pues bien, en el libro un zorro con toda su astucia ya se va volviendo viejo y ve cómo los demás animales van tomando la ventaja en sus actividades habituales: salir a pasear, comer manzanas, etc. Un día se encuentra este zorro con una comadreja que tiene poderes mágicos y mediante un hechizo logra que todo el que se acerque a su árbol de manzanas se quede pegado a él y no pueda retirarse sin que el zorro así lo designe. La treta estaba hecha y muchos padecieron de este conjuro. Hasta que un día llegó la muerte por el zorro y este con su lucidez le pide un último deseo: que le baje una manzana de su árbol favorito, con lo que la muerte misma se queda pegada al árbol.

¿Y qué pasó con el zorro? pues este envejeció y envejeció hasta que… mejor no te hago un espóiler y te invito a buscar el libro en nuestras colecciones.

Y si no sabes francés —como yo— puedes utilizar traductores en línea que te ayudarán a disfrutar esta historia que burla a la muerte, pero que también no da una mirada a su inigualable belleza y paciencia. También te puedes animar a estudiar esta lengua.

Gracias a la Alianza Francesa de Colombia quien donó a BibloRed este maravilloso libro junto con otros más».

Elaboró: Juan Camilo Tobón Cossio Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Fiorella Ferroni (2022). Desordenario Polisémico Ilustrado. Tragaluz Editores

La palabra ‘Palma’ es un nombre femenino usado comúnmente para denominar la parte interna de la mano entre los dedos y la muñeca; en otros contextos, el nombre denomina a una familia de árboles tropicales sin ramas coronado con un penacho de hojas. En el lenguaje militar, la palabra refiere a la parte baja de los cascos de caballería y a su vez bautiza a la ciudad más poblada de la isla de Mallorca. La palabra ‘Palma’ cuenta con dos vocales y tres consonantes, cinco letras y cerca de 10 definiciones diferentes en el diccionario de la RAE ¿Cómo los hablantes transitamos por esta palabra sin dificultad? ¿Cómo no volteamos por la esquina de sentido equivocada? ¿Cómo tantos significados, colores, texturas y formas conviven en una misma palabra y sobre todo, qué pasaría si jugamos a juntarlas todas?

Eso justamente es el Desordenario Polisémico Ilustrado, un juego. Una especie de glosario anárquico en el que las barreras del sentido se hacen porosas y experimentan con substancias extrañamente familiares, las palabras. Ferroni conjura definiciones yuxtapuestas, en la que tanto el lenguaje ajeno e imparcial de las enciclopedias como sus ilustraciones instructivas y exactas son recortadas, alteradas y articuladas en imágenes poéticas movilizadoras que devuelven la vida a la palabra y reviven el asombro del descubrimiento.

El libro de Ferroni es una proposición que resonará hondo entre aquellos y aquellas que hicimos de los libros un juego; si alguna vez abrió una enciclopedia de forma ociosa sin un destino claro, si vagabundeó entre sus callejones en busca de asombro de las palabras raras; si pasó sus hojas a toda velocidad para ver como las ilustraciones se transmutan, en un baile desenfrenado y aleatorio de objetos, animales y personas; este libro le recordará que esos pequeños rituales íntimos son justamente las formas más valiosas de lectura. Esta reseña no puede terminar de otra forma que emulando el maravillosos juego propuesto por la autora:

Cierre: Cremallera metálica que impide a otros vehículos o personas adelantar al final de artículos, relatos o reseñas como la presente.

Elaboró: Juan Pablo Villarraga Muñoz Mediador de Programación Cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Luster publishing (2017). Citas sobre los libros, la lectura y la escritura. Gustavo Gili

Los libros sobre libros y el acto de leer son apasionantes. Ellos son como un postre para las ratas papiróvoras como nos llamaba Nikos Kazantzakis o los letraheridos porque alientan el deseo de saber más sobre esos objetos que alientan nuestro deseo: los libros.

También este tipo de libro que hablan sobre libros nos sumergen en un laberinto que apaga con gasolina el incendio de querer tenerlos todos (porque leerlos ya es otra tarea igualmente difícil), con lo que se convierte en un aliciente para ese padecimiento que algunos llama bibliofilia o ‘Tsundoku’ en japonés, es decir, el tener siempre un par o una pila de libros pendientes por leer, como si de esto dependiera poder hallar sentido a despertar un días más.

Este ejemplar es de una singular belleza, no solo por lo que ya he descrito, sino también por la selección de autores de quienes se recopilan sus frases, dándole al lector una muy breve reseña de quién fue la mente que nos regaló un pensamiento tan emocionante o turbador; pero también por el diseño tipográfico, lo cual, para algunos otros bibliófilos también es un universo irresistible; así, entre datos biográficos, juegos topográficos, sentencias que van de la ironía a la mística, el lector se encuentra con un libro del que no quiera despegarse; por fortuna estará muy pronto en las bibliotecas de BibloRed para el deleite de muchos.

Finalmente el libro fue hecho por la editorial neerlandesa Luster Publishing cuya sede está en Amberes, una ciudad mística para los amantes de los libros y presentada en castellano por la editorial Gustavo Gili, la cual se ha especializado en asuntos de diseño, arquitectura y arte, logrando un trabajo seductor y de valiosa conservación.

¿Y vos cómo te relacionás con la tipografía, los libros, la lectura y la escritura?.

Elaboró: Juan Camilo Tobón Cossio Dirección de lectura y Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Vast, Émilie (2016). Chamour. Et tous ceux qui nous manquent. [Chamour. Y todos aquellos que extrañamos]. Éditions MeMo

Se supone que Dios hizo al gato para que en él podamos acariciar al tigre, según Víctor Hugo. Chamour es una gata recordada por Vast en su cotidianidad, cuando se bañaba con la lengua, perseguía pájaros, se afilaba las garras en los árboles o en… ¡los muebles!

Una virtud narrativa de este álbum es hacer evidente que parte del encanto del personaje gatuno está en cómo integra lo particular, lo curioso, en su día a día; cómo normaliza lo original: Chamour traía en el hocico un ratón de peluche para mostrarlo como “cacería” y así ganar caricias. La historia en francés de Chamour y su dueña, quien la conoce del nacimiento a la muerte, propone un manejo tranquilo del duelo, pero no exento de nostalgia. Más específicamente, contiene la experiencia del procesamiento profundo del duelo y su expresión como superación de la negación en el camino del aceptar, asumir el presente.

Las ilustraciones, de pocos elementos basados en línea definida, siluetas, pocos colores en contrastes agradables, le entregan a los lectores y lectoras la perspectiva de quien observa el escenario donde transcurre una vida. Una existencia que cobra sentido en el monólogo interior desde donde se cuenta. Es la memoria afectiva que representa la narradora la que hace únicos los enigmas conocidos por quienes saben de gatos. A veces la gata se quedaba ‘quieta, como una estatua antigua’, y su amiga se preguntaba en qué pensaba en esos momentos. Finalmente, Chamour ya no está, queda el libro que hace parte de la donación de la Alianza francesa a las bibliotecas de Biblored. Donde pones un gato pones misterio.

Elaboró: Orlando Díaz Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Ignasi Roda Fábregas, Sally Cutting. (2009). ¡Quiero un hermanito! ING Edicions

Tierna y enriquecedora. Es una historia que aborda con sensibilidad uno de los momentos más significativos en la vida de las familias: la llegada de un nuevo bebé.

A través de un lenguaje sencillo y accesible para los más pequeños, Ignasi Roda Fábregas destaca la importancia de crear vínculos amorosos entre hermanos, fomentando la comprensión, el respeto y el cariño desde el inicio del vínculo familiar.

La historia nos muestra cómo los padres pueden acompañar al hijo mayor en este proceso, ayudándole a entender que el nacimiento de un hermanito no es una pérdida de atención, sino un regalo que traerá consigo un compañero de vida. Con este nuevo integrante, surgirán oportunidades para jugar, divertirse y compartir momentos inolvidables que fortalecerán los lazos familiares. Además, el papel del hermano mayor se resalta como fundamental, ya que, junto a sus padres, contribuirá al desarrollo emocional del bebé, convirtiéndose en un apoyo y modelo a seguir.

Ignasi Roda Fábregas, reconocido autor infantil oriundo de Cataluña (España), tiene una destacada trayectoria creando historias que promueven valores familiares y enseñanzas esenciales para los niños. La ilustradora inglesa Sally Cutting, presenta un trabajo vibrante y expresivo que complementa el texto, dando vida a los personajes y haciendo que los pequeños lectores se sientan identificados con las emociones plasmadas.

Próximamente, estará disponible en las bibliotecas de BibloRed, donde las familias podrán disfrutar de esta hermosa historia que celebra el amor fraternal y la alegría de crecer juntos. ¡No se lo pierdan!.

Elaboró: Dary Moreno Leal Analista de información – Colecciones de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Rondón, Ricardo (2014). Un espectáculo del absurdo. Crónicas, compilación de Andrés Ospina. Colección Leer para la vida. BibloRed

El país chiquito, eso se dice con frecuencia que es Bogota?. La excelente galería de personajes, lugares y añoranzas bogotanas que hay en esta selección de crónicas de Rondón, hecha por Andrés Ospina, lo confirma. Como buen cronista, Rondón deja ver al lector el origen geográfico y cultural de los personajes que construye. Sí, que construye. Al parecer los ‘descubre’, pero realmente la fotografía periodística y literaria que hace de ellos pasa por el cómo escoge rasgos, actitudes, gestos y realidades humanas para encender el interés y la fascinación de los lectores y lectoras. Entre esas realidades está la llegada, desde otras regiones del país, de quienes habitaron la ciudad creciente y la marcaron con sus oficios, triunfos y afugias. Estos textos muestran que la constante de vida social más evidente del caos capitalino es la lucha por la supervivencia.

Escojamos en esta galería uno de esos lugares que se sostiene en la memoria, por ejemplo, La Normanda. Quién no tomó allí perico humeante con envuelto, mirando por el vidrio, o cerveza, en discusiones de cafetería, arreglando el mundo y desordenando la poesía. También se valía llegar sólo por el perico con pan de El Cometa bajo el brazo.

¿Por qué contar lo inolvidable si ya se sabe que es inolvidable? Rondón parece saber que puede hacer su propia versión de lo inolvidable; sus descripciones, la manera de adjetivar, le dan identidad estética y un ángulo inédito para contar y recordar. El toque de humor al paso en lo narrado nos saca la sonrisa irónica en medio de lo bello y memorable de Bogota?. Inevitable, por ejemplo, no coincidir con él en esta imagen cuando escribe sobre el clásico Septimazo (viví 19 años en el centro): ‘… unos chorizos rojos y trozudos, que en medio de las crepitantes frituras producen un humo blanco, denso y penetrante como de llanta quemada’.

Con personajes como el popular Banderita y nichos de nostalgia como El Viejo almacén, La Última lágrima, las salchichas de El Bohemio, detenidos en el texto, se siente que existe la cámara lenta literaria y que Rondón la usa. Finalmente, causa curiosidad que un tema tan recurrido cómo es el clima bogotano aquí aparece distribuido en alusiones precisas, pero no es centro de ninguna de estas crónicas. Será por lo cambiante, por aquello de «¿No le gusta el clima de Bogota??, vuelva en media hora».