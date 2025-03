Fueron extraditados a EE.UU siete capos colombianos aliados de los carteles mexicanos del narcotráfico

–El director del FBI, Kash Patel, confirmó la extradición de siete cabecillas de carteles del narcotráfico colombianos responsables de enviar miles de kilos de cocaína desde la frontera colombo-venezolana a los carteles mexicanos con destino final los Estados Unidos.

Los extraditados fueron trasladados a Tampa, Florida, cuyos tribunales los solicitaron para ser juzgados y condenados por delitos de narcotráfico.

En su reporte, a través de la red social X, el director del FBI, advierte que el mensaje es claro: «Si dañas al pueblo estadounidense, este FBI buscará en cada rincón de la tierra, te encontrará y te llevará ante la justicia».

#Partnership @USCG @ DEAHQ @HSI_HQ @FBI @USAO_MDFL Strike Force based in Tampa extradited 7 Cartel leaders from Colombia, responsible for sending thousands of kilos of cocaine from Venezuela/Colombia border to Mexican Cartels with the final destination—-U.S. streets. pic.twitter.com/2upY0e35U9

— FBI Tampa (@FBITampa) March 13, 2025