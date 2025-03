Gobierno se compromete a pagar $1.280.000 mensuales a campesinos del Catatumbo para que sustituyan cultivos ilícitos

–El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró la invitación a los campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander para que le apuesten al tránsito voluntario hacia economías lícitas a través de los programas que sustitución de cultivos.

Para el efecto, anunció que el Gobierno Nacional se compromete a pagar a cada uno $1.280.000 mensuales durante 12 meses mientras se transita a economías productivas lícitas, además del establecimiento o fortalecimiento de una línea productiva legal.

La directora de Sustitución de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (antes PNIS), Gloria Miranda Espitia, advirtió que con el incentivo del millón 280 mil pesos por 12 meses se busca erradicar 25 mil hectáreas de hoja de coca en el Catatumbo, mientras que los cultivos de ciclo corto empiecen a dar sus primeros rendimientos o en caso de que la persona ya tenga cultivos se le apoye en la comercialización y transformación.

Destacó, además, que el programa en el Catatumbo no solo contempla cambiar una mata por otra, sino también un paquete que incluye la financiación de proyectos productivos, acompañamiento para la comercialización de la iniciativa y apoyo para acceder a vivienda y cupos universitarios.

“Este programa no es un subsidio. Este programa tiene la oferta de un proyecto productivo de entre $15 y $20 millones, que luego de que ese proyecto productivo empiece a dar rendimientos va a ser muy rentable”, precisó Miranda.

Advirtió que el plan del Gobierno no busca competir con las economías ilegales, sino transformar la calidad de vida de los campesinos y pacificar el territorio.

“Adicionalmente, nosotros estamos ofreciendo a los que se vinculen al programa de sustitución un plan de mejoramiento de vivienda, carreteras, cupos universitarios. Entonces, realmente, el paquete de lo lícito es mucho más atractivo al final de cuentas”, puntgualizó.

Recordó que la coca por lo general se vende transformada en pasta base para agregarle más valor. «Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con productos legales. Digamos, si tenemos cacao, pues vamos a transformarlo en chocolate o en algún otro producto para aumentar ganancias. Tenemos que también encargarnos de la logística de transporte”, resaltó Miranda.

Asimismo, manifestó que para garantizar el éxito del plan es importante que el campesinado que va a sustituir se asocie.

“Yo no digo que sea una tarea fácil, pero lo estamos intentando hacer a través de las organizaciones productivas. Entonces, ya en el Catatumbo hoy hay asociaciones, por ejemplo, productoras de cacao que agremian esas cooperativas a cultivadores de coca y otros que no son cultivadores de coca”, sostuvo.

A renglón seguido, Miranda explicó: “Lo que se puede hacer, por ejemplo, es entregar una planta transformadora a esa asociación para que la administre y se vean beneficiados tanto los cultivadores de coca como los que no. ¿Por qué? Porque tampoco queremos enviar el mensaje de que el Gobierno nacional solo tiene oferta para quien tiene coca. Ese no puede ser el mensaje”.

En ese sentido, la directora de Sustitución desglosó cinco de las fortalezas del plan del Gobierno del presidente Petro para el Catatumbo.

“La primera, nosotros estamos hablando de encadenamiento productivo. ¿Qué es eso? Es no hablar solamente de sustituir un cultivo por otro, sino de sustituir todo el circuito económico, llevar al campesino del establecimiento a la comercialización. Es decir, que no se le pudran sus productos. El campesino le apuesta a la legalidad y cuando saca sus productos no tiene a quién vendérselos. Por eso nosotros vamos a garantizarle esa comercialización”, enfatizó.

En segundo lugar, añadió: “Lo otro es la asociatividad. Acabamos de priorizar las intervenciones a través de organizaciones productivas para que haya volúmenes, para que podamos hablar de agroindustria”.

“La tercera es que esto va a estar priorizado para mujeres, que han demostrado en distintos programas tener un manejo mucho más adecuado de los recursos”, aseveró.

Sobre el cuarto elemento clave dijo que a diferenciaría de los programas anteriores de sustitución, en este se habla de agregarle valor a los productos.

“No solo se trata de quedarnos con, por ejemplo, café en fruta, sino hablar de café tostado, café empacado y así poder aumentar las ganancias”, detalló.

Y, por último, destacó la asociación con el sector privado: “Nosotros acá estamos asociándonos con empresas del más alto calibre como Nutresa, pero también con asociaciones muy pequeñas del territorio”.