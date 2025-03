Petro declara Día Cívico este martes 18 de marzo para dar inicio a la campaña por el Sí de la Consulta Popular en el marco de una movilización nacional

–El próximo martes 18 de marzo será «Día Cívico» en Colombia para que los colombianos salgan a marchar en el inicio de la campaña por el Sí de la Consulta Popular que será convocada para que el pueblo apruebe las reformas que el Congreso de la República no ha querido aprobar, anunció este viernes el presidente Gustavo Petro, en Aracataca, Magdalena, en un encuentro con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a las cuales entregó más de mil hectáreas de tierra para la ampliación de su Resguardo.



“El día martes será día cívico porque se inicia la campaña por el sí”, precisó el mandatario para dar inicio a la campaña de la consulta popular por la Reforma Pensional que, subrayó, busca beneficiar a cerca de 30 millones de trabajadores y trabajadoras, no solo a los asalariados sino también a los que no reciben salario.

El jefe del Estado notificó que será la más grande movilización social que se haya realizado en el país, pues advirtió que en cada ciudad deberá haber «una expresión del poder del pueblo, un poder que se ejercerá sin miedo, sin violencia y con alegría».

La Policía y el Ejército, dijo, tienen la orden de «no levantar sus fusiles ante el pueblo, siempre que no haya violencia».

Añadió que la movilización contará con la participación también de pueblos indígenas, mujeres por la reforma agraria y campesinos en busca de tierras en el Caribe.

Además indicó que en este día cívico él encabezará la marcha en la capital de la República, advirtiendo que ningún empleador podrá despedir a un trabajador por defender sus derechos, «ya que violaría la ley».

El presidente entregó luego, detalles de la consulta popular que se propone convocar y dijo:

«La entrega de las preguntas ya se está realizando y la primera de las cuales no debería realizarse en Colombia, pero toca, es que el día termina a las 6 de la tarde. Es decir, que todo trabajo que se realice después de la 6 de la tarde, si es asalariado, debe tener un recargo, un sobre salario porque son horas extras. Lo mismo si se trabaja sábado y domingo. Así que la primera pregunta es simple: el día termina a las 6 de la tarde en Colombia, ¿quién diría que nos toca hasta preguntar y poner en consulta popular esto».

"Inicia el proceso de consulta popular, no vamos a esperar. La consulta popular es para apoyar a todo el pueblo trabajador de Colombia, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. No es solo el trabajador asalariado, sino también para aquellos que no reciben salario: los indígenas, la… pic.twitter.com/DN3jDgj5jI

— Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) March 14, 2025