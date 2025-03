Rockea con el «Caleidoscopio sonoro» en el Parque Alcalá este 15 de marzo

IDARTES

Este sábado 15 de marzo de 2025 llega el Caleidoscopio Sonoro del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) al Parque Alcalá- Nueva Autopista. En esta oportunidad no se pierda una tarde, disfrutando los clásicos del rock de las bandas icónicas de los 70, 80 y 90. Una cita imperdible para disfrutar en familia a partir de las 6:00 p. m., con entrada libre.

Esta iniciativa artística busca visibilizar diferentes propuestas musicales bogotanas que, a través de su trabajo, se han encargado de construir puentes culturales. En este escenario los sonidos cruzan las fronteras.

En el parque del Barrio Alcalá, en la localidad de Usaquén, las agrupaciones Royal Project interpretarán temas de The Doors, The Police y Aerosmith. Tuty Anthe Stranger se hará presente con un repertorio de amplio y diverso de rock y blues y Linapo (Hello Yak) estará con los mejores covers de Jhonny Cash.

Esta edición de Caleidoscopio Sonorotraerá a Tuty and the Strangers. Escucha en el siguiente video en Youtube, parte de su talento:

También estará en escena Linapo (Hello Yak)-Esta banda de 4 propone un sonido único de rock and roll “tarantinesco” directo desde Bogotá y las canciones que completan sus 3 producciones discográficas son verdaderas armas de diversión. Conoce su estilo y lírica en el siguiente video de YouTube:

El grupo de artistas de esta edición de Caleidoscopio Sonoro lo complementa Royal Project-Banda colombiana de Rock con música original en Español e Inglés y tributos a Queen, Guns’N Roses, Metallica, Bon Jovi, Aerosmith, Metallica, Linkin Park, Foo Fighters, Iron Maiden, Kiss.

En su edición de Clásicos del Rock, los Escenarios móviles, de Idartes, rendirá tributos a las bandas de los 60s, 70s, 80s y 90s. De esta manera, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes lleva la cultura y la música a las diferentes localidades de la ciudad.