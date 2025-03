Día Cívico en Colombia: Solo las ciudades con alcaldes alineados en el Pacto Histórico aceptan la orden de Petro; y las marchas hasta ahora se confirman en 33 ciudades y municipios

–El Día Cívico decretado por el presidente Gustavo Petro para este martes 18 de marzo sólo tendrá cabal cumplimiento en aquellas ciudades y municipios en los cuales los alcaldes están alineados políticamente con el Gobierno del Cambio. Mientras tanto, las movilizaciones populares convocadas por el mismo mandatario con el fin de dar inicio a la campaña de la Consulta Popular que se propone realizar, hasta ahora se confirman en 33 ciudades y municipios.

La gran mayoría de alcaldes del país han guardado silencio sobre si atienden o no la orden del Día Cívico. Solo algunos mandatarios han notificado abiertamente, a través de las redes sociales, que no la acatan. Entre ellos están, los siguientes, con el respectivo argumento:

Carlos Fernando Galán, de Bogotá:

«Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico.

Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar.

Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad.

@Bogota respeta el derecho a la protesta y la manifestación pacífica. Los equipos de diálogo y convivencia, así como los gestores de movilidad y Transmilenio, estarán listos para garantizar los derechos, tanto de quienes decidan salir a las calles como quienes decidan no hacerlo.

Federico Gutiérrez, de Medellín

«El martes 18 de Marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública.

Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar.

Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo.

A seguir trabajando.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó diciendo:

«Veremos dónde cae este nuevo globo. Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia.

En Antioquia honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades.

Además, ese día estaremos entregándoles a los Antioqueños parte de las obras del intercambio vial del aeropuerto

@AeropuertoMDE @SomosOdinsa.

Alejandro Eder, alcalde de Cali:

«En Cali seguimos trabajando por la seguridad, el empleo y el desarrollo de nuestra gente.

Este martes 18 de marzo, hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad. Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero nuestra prioridad es que Cali avance con trabajo y resultados para los caleños.

Nos mantenemos firmes en la recuperación de la seguridad, la mejora de la infraestructura y la generación de empleo y oportunidades reales para nuestra gente.

Confiamos en que Cali seguirá siendo un ejemplo de democracia y reconciliación. Nuestra @SeguridadCali, @PoliciaCali y

@SECPAZYCC acompañarán las movilizaciones para garantizar la seguridad de todos.

Cali sigue adelante. Con trabajo y compromiso, recuperamos nuestra ciudad. #UnidosRecuperamosACali

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también dejó clara su posición sobre la Consulta Popular:

No estoy de acuerdo con una consulta popular que pretende desconocer la autonomía del Congreso de la República. Respeto las decisiones del Congreso, la Presidencia y todas las instituciones. Por eso, considero que las reformas deben ser discutidas y votadas en el Congreso, como… pic.twitter.com/EFKmycu688 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) March 12, 2025

Jaime Andrés Beltrán de Bucaramanga:

«Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional del próximo martes.

Como siempre ha sido, garantizaremos el derecho a la protesta y expresión de todas las personas que decidan salir a manifestarse en las calles.

La administración central, entidades descentralizadas e instituciones educativas públicas de la ciudad tendrán normalidad el 18 de marzo.

Estamos del lado de los trabajadores colombianos, por eso todos los días trabajamos para aumentar el empleo, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la gente.

Hermano y hermanos colombianos es la hora de la esperanza. Aquí nadie debe temer, por que transformar a Colombia y abrir las oportunidades es nuestro destino. Esperanza, mucha esperanza.

El 18 de marzo a las calles. Ayúdanos con un RT al video. pic.twitter.com/FqyUscUKIQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2025

Ya no es a luchar por mi, ahora es a luchar por ustedes. Este 18 de marzo, en el primer día de la consulta popular pic.twitter.com/buAlDYqaSK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2025

En cuanto a las movilizaciones en apoyo a las reformas, el incondicional de Petro, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, publico el listado en el cual registra los puntos de salida en 33 ciudades y municipios, haciendo énfasis en que «serán las movilizaciones más grandes de la historia del país»:

Estos son:

Bogotá – Parque Nacional y Plaza de Bolívar – 9:00 a.m.

Medellín – Asociación de Institutores de Antioquia- 9:00 a.m.

Cali – Parque de las Banderas y Glorieta de la Estación – 9:00 a.m.

Barranquilla – Sena Calle 30 y Bulevar de Simón Bolívar – 7:30 a.m.

Cartagena – 4 vientos – 4:00 p.m.

Cúcuta – Parque Simón Bolívar – 8:00 a.m.

Bucaramanga – Puerta del Sol – 3:00 p.m.

Valledupar – Sena Sede las Flores y Plaza Alfonso López – 8:00 a.m.

Villavicencio – C.C. Viva y Parque los Libertadores – 9:00 a.m.

Santa Marta – Sena Comercial – 8:00 a.m.

Ibagué – La casa del Maestro y Parque Manuel Murillo Toro -8:00 a.m.

Manizales – Parque Faneón – 9:00 a.m.

Pasto – Parque Santiago – 9:00 a.m.

Neiva – Centro de Convenciones José Eustasio Rivera – 8:00 a.m.

La Plata, Huila – Hospital San Antonio de Padua – 8:00 a.m.

Garzón, Huila – Parque Nazareth – 8:00 a.m.

Pitalito, Huila – Frente al conjunto residencial Los Cedros – 8:00 a.m.

Riohacha – Parque Simón Bolívar – 7:00 a.m.

Sogamoso – Plaza de la Villa – 9:00 a.m.

Arauca – Colegio Gustavo Villa – 9:00 a.m.

Apartadó – C.C. Nuestro Urabá – 9:00 a.m.

Armenia – Banco de la República – 9:00 a.m.

Risaralda – Plaza de Bolívar – 8:00 a.m.

Montería – Parque de los Canarios – 9:00 a.m.

Sincelejo – Parque Santander – 8:00 a.m.

Mocoa – E.D.S Las Villas – 9:00 a.m.

Florencia – CC Multiplaza El Chairá – 9:00 a.m.

Yopal – Parque Santander – 8:00 a.m.

Quibdó – Banco de la República – 9:00 a.m.

San Andrés – Casa del Educador – 7:30 a.m.

Puerto Carreño – Parque Gloria Lara – 9:00 a.m.

Fusagasugá – Rotonda de los taxis Prado Altagracia – 8:30 a.m.