Petro llama «alcaldes de miseria y de «la muerte» a mandatarios de Bogotá y otras ciudades por no acatar Día Cívico

–El presidente Gustavo Petro reaccionó airadamente contra los alcaldes, encabezados por Carlos Fernando Galán de Bogotá, que notificaron abiertamente a través de las redes sociales que no acatan el «Día Civico» que ordenó para este martes 18 de marzo.

El jefe del Estado llama «alcaldes de la miseria» y «alcaldes de la muerte» a los mandatarios que se rebelaron y anunciaron que en las administraciones en sus ciudades y municipios laborarán normalmente durante la jornada en la cual el presidente, en el marco de movilizaciones de empleados públicos y organizaciones sindicales, emprenderá la campaña por el «Sí» en la Consulta Popular que convocará en fecha que aún no ha definido.

«Alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X y añade que estos funcionarios «prefieren golpear débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes que frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua».

Y puntualiza: «Alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas».

El presidente Petro reitera en el mensaje que «mañana el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana».

Respecto al caso de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que los maestros distritales que incumplan con su horario laboral por salir a marchar este martes serán sancionados:

“Aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago”, precisó.

Al especto, el presidente Gustavo Petro envió el siguiente mensaje:

«Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcades, porque sirven al dinero y no a su pueblo».

Como quiera que Galán aseguró que garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico, Petro señaló: «Pero si no le entregas el agua a la ciudad. ¿De qué servicios hablas? No sabes ni por qué el agua se evapora en tu ciudad».

Millones de pacientes han muerto por preferir la ganancia que la vida. Tu estas al lado de tanta muerte innecesaria. A quien se le ocurre que para defender la vida hay que hacer negocios. Quédate al lado de los dólares que yo me quedo al lado de la vida. https://t.co/4iukDWtqs4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2025

Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, los mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, notificaron a través de las redes sociales que no acatan la orden de paralizar sus administraciones durante el «Día Cívico». Luego se sumaron otros mandatarios, entre ellos los de Cartagena, Montería, Ibagué y Villavicencio.

En lo que respecta a Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, precisó que este martes su administración «garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico» y al efecto advierte que todos los colegios tendrán clases presenciales «y alimentación escolar».

Y añadió: «Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad».

Galán afirma, además, que «respeta el derecho a la protesta y la manifestación pacífica» y que los equipos de diálogo y convivencia, así como los gestores de movilidad y Transmilenio, «estarán listos para garantizar los derechos, tanto de quienes decidan salir a las calles como quienes decidan no hacerlo».

Similares pronunciamientos hicieron los otros mandatarios.

«El martes 18 de Marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública», precisó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

«Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar», puntualizó.

A su turno, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, indicó que este martes 18 de marzo, «hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad. Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero nuestra prioridad es que Cali avance con trabajo y resultados para los caleños».

«Cali sigue adelante. Con trabajo y compromiso, recuperamos nuestra ciudad», añadió.

El mandatario de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sostuvo que la capital de Santander «es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional» y «la administración central, entidades descentralizadas e instituciones educativas públicas de la ciudad tendrán normalidad el 18 de marzo».

Adicionalmente indicó que «como siempre ha sido, garantizaremos el derecho a la protesta y expresión de todas las personas que decidan salir a manifestarse en las calles».

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena:

A propósito: Este martes 18 de marzo, tanto las dependencias de @AlcaldiaCTG como las instituciones educativas oficiales del Distrito, desarrollarán sus actividades en total normalidad y en sus horarios habituales. Las marchas pacíficas programadas tendrán acompañamiento… https://t.co/Nyer0LJxV2 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) March 16, 2025

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, también notificó, a través de su cuenta en X, que la capital cordobesa «no se unirá al día cívico convocado por el Gobierno Nacional».

Montería no se unirá al día cívico convocado por el Gobierno Nacional. Hoy lunes, algunos comerciantes han convocado un paro que está generando afectaciones económicas. No podemos permitirnos parar durante dos días; el comercio necesita mantenerse activo, produciendo y generando… — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) March 17, 2025

Johana Aranda, alcalde de Ibagué, la capital del Tolima, reportó también que su ciudad no se unirá al día Cívico.

«En Ibagué, trabajamos por el bienestar de esta ciudad. El martes 18 de marzo, los funcionarios de la Alcaldía Municipal y todos los institutos descentralizados estaremos laborando con normalidad, porque nuestro compromiso es con los ibaguereños», precisó en la red social.

El alcalde de Villavicencio, la capital del Meta:

Villavicencio tampoco se acogerá al día cívico anunciado por el presidente @petrogustavo para nosotros la educación de nuestros niños y jóvenes, así como los demás servicios de la administración no deben parar su funcionamiento debido a las discusiones políticas nacionales que… — Alexander Baquero Sanabria (@AlexBaqueroS) March 15, 2025