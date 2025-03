Guerra en Medio Oriente: Más de 300 muertos y mil heridos causa Israel al reanudar los bombardeos en Gaza

–Israel reanudó los ataques contra la Franja de Gaza causando la muerte de más de 300 personas, informa Al Jazeera, citando autoridades locales. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que realizaron ataques masivos contra objetivos «terroristas» pertenecientes a Hamás en la Franja de Gaza.

310 personas han perdido la vida y más de 1.000 han resultado heridas debido a los nuevos ataques, reporta Times of Israel, citando el Ministerio de Salud en Gaza.

De acuerdo con un comunicado conjunto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, las FDI tienen la orden de aplicar la fuerza contra Hamás después de que el grupo se negara a liberar a rehenes israelíes.

«Las FDI están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza, con el fin de lograr los objetivos de guerra según lo determinado por el nivel político, incluida la liberación de todos nuestros rehenes, vivos y muertos. A partir de ahora, Israel actuará contra Hamás con una fuerza militar creciente», reza la declaración.

Medios de comunicación palestinos informaron que entre los muertos hay miembros de alto rango de Hamás, entre ellos dos integrantes del politburó, el jefe de operaciones internas en Gaza y el viceministro de Interior del movimiento.

Israeli aircraft as well as artillery surrounding Gaza, targeted dozens of terror targets throughout the Gaza Strip within the last hour, with reports so far suggesting over 150 casualties though the number is expected to rise. pic.twitter.com/3DXifI6qD8

— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2025