Régimen de Maduro denuncia secuestro y torturas de EE.UU contra deportados venezolanos: «Evoca campos de concentración nazi»

–(Foto @PresidenciaSV). El régimen de Nicolas Maduro denunció este lunes un entramado que gira en torno a las deportaciones masivas de inmigrantes venezolanos en EE.UU., que han sido víctimas de los sectores extremistas de la oposición del país suramericano, apoyados por sus aliados extranjeros, que ahora promueven sus traslados irregulares hacia «sitios de secuestro» y «tortura».

El delegado de Venezuela para los diálogos con EE.UU., Jorge Rodríguez, dijo en una conferencia de prensa desde Caracas que el asedio y la persecución ejecutada por las autoridades estadounidenses contra los venezolanos inmigrantes en EE.UU. son «comparables a las leyes de segregación racial de Adolf Hitler».

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron en respuesta a las recientes deportaciones masivas ejecutadas por la administración de Trump hacia cárceles de máxima seguridad como la base militar de EE.UU. en Guantánamo, territorio reclamado por Cuba y denunciado como zona invadida; y la construida recientemente en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, diseñada para encerrar a «terroristas» y «pandilleros».

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025