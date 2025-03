Siga estas recomendaciones de seguridad si va a viajar en este puente festivo

Foto: Secretaría de Movilidad

Si planea viajar este puente festivo de San José, durante el sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de marzo de 2025, le invitamos a seguir estas recomendaciones para que no tenga inconvenientes cuando regrese.

Antes de salir de la casa verifique que las puertas y ventanas queden bien cerradas. Comuníquese con alguien de confianza para que esté pendiente de la vivienda. No publicar por redes sociales que va a viajar o que lo está haciendo.

En cuanto al dinero, verifique que los cajeros no tengan obstáculos que impidan la salida del dinero o elementos que puedan alterar el chip de la tarjeta. No aceptar la ayuda de extraños a la hora de retirar dinero del cajero. De ser necesario, pida acompañamiento de la Policía si necesita retirar una gran suma de dinero.

Si tiene menores de edad, no consuma bebidas embriagantes en presencia de niños. Suministrarle números de contacto de los padres en caso de pérdida. No descuidar a los menores y no confía en extraños.

Si va a viajar por carretera, defina la ruta y conocer el trayecto por donde se van a desplazar. Revise el vehículo: sincronización, alineación, balanceo, revisión de filtros, correas, llantas, frenos y demás antes de salir. Uso adecuado del cinturón de seguridad y para quienes transitan en motocicleta del casco. No exceder el tiempo de conducción: Se recomienda no manejar por más de 8 o 10 horas. Respetar las normas de tránsito. No exceder los límites de velocidad. Hacer uso de los terminales legalmente constituidos y autorizados y viajar en vehículos autorizados por el ministerio de transporte.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.