Petro: «Nosotros no vamos a pagar deudas de los privados; ellos tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, o se liquidan»

–En el marco del Consejo de Ministros televisado este martes, el presidente Gustavo Petro, abocó la grave crisis del sector Salud y la atribuyó a que las EPS no han pagado sus deudas a las clínicas y hospitales y a que la plata se la han robado. Por ello advirtió que su gobierno no va a pagar esas deudas: «Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, o se liquidan, como la norma lo dice; se venden sus patrimonios, y se entregan a sus deudores».

Subrayó que lo que su administración está haciendo es intentar salvar EPS. «Lo único que le hemos dicho es que dejen de ser intermediarias y sean gestores a los cuales les pagamos por su servicio», puntualizó.

El jefe del Estado estableció que el sistema de salud no está desfinanciado, pues el Gobierno ha aumentado de $62 billones a $100 billones de pesos la entrega de dineros públicos a las EPS.

«Si quieren más, quiebran el Estado, porque hay que subir impuestos», puntualizó el primer mandatario, subrayando que por eso se presentó la Ley de Financiación al Congreso» y lo sabotearon, le quitaron ingresos al Gobierno y quieren aumentar el gasto de las EPS para robar más plata».

Igualmente, el jefe del Estado anotó: «Quiero que quede claro aquí que el sistema actual es insostenible porque se roban el dinero, y se lo roban a partir de la construcción de un sistema que se sustenta no en el derecho a la salud sino en un sistema de aseguramiento financiero como si la gente fueran propiedades».

Añadió que el sistema se lleva el dinero público, no el dinero privado. Lo están manejando unos negociantes, que son capaces de matar al paciente. Se llevan el dinero del presupuesto nacional a una serie de bandidos… »

En el Consejo de Gabinete, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó un informe sobre la problemática de la entrega de medicamentos y estableció que esta situación persiste desde hace décadas. Explicó que “la crisis del sistema no es de ahora, por eso, la Corte Constitucional sacó la sentencia T-760, hace 17 años, en donde respondía a la violación generalizada del derecho fundamental a la salud”.

Y preguntó y se respondió: ¿Por qué se hicieron las intervenciones de las EPS? Porque no tienen patrimonio, ni capital, ni reservas técnicas, no tienen cómo operar y lo más grave es la deuda que tienen: las intervenidas, 17.7 billones, y las no intervenidas, 4.8 billones.

También cuestionó: ¿Por qué se ordenó que no se liquidaran? y puntualizó: «Se acabaría el sistema; están en cuidados intensivos. Por eso, es urgente la reforma a la salud. Es importante entender que no debemos un solo peso, hemos pagado absolutamente todo y estamos en proceso de no dejar nada sin pagar. Los presupuestos máximos ya se cubrieron hasta marzo y estamos al día.

El ministro subrayó que lo que ha hecho el Gobierno es incrementar el presupuesto de la salud, hecho que se evidencia el crecimiento de 27,5% en el primer año de este Gobierno, el 14,4% en el segundo año y el 9,2% en este año.

«La UPC se ha aumentado como nunca antes, en el 2024 aumentó 7 puntos por encima de la inflación».

El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano, advirtió que hay 9 EPS en intervención forzosa para administrar y 2 EPS que tienen medida cautelar preventiva con un contralor delegado.

«En este momento estas EPS están migrando a ser gestoras en salud, porque ya están realizando actividades concretas de priorización de gestión en el territorio y atención primaria en salud», puntualizó.

Por su parte, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, aseguró que la entidad ha cumplido con los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y desmintió que existan deudas pendientes.

“No se debe un solo peso a las EPS. Todo está completamente financiado. Decir lo contrario es faltar a la verdad”, afirmó Martínez en presentación que hizo al presidente Gustavo Petro y al gabinete de Gobierno.

El funcionario explicó que el presupuesto de la Adres ha crecido en los últimos años y que los giros se realizan puntualmente. “El presupuesto de Adres en 2022 era de 71 billones, hoy es de 98,9 billones y el próximo mes superará los 100 billones”, indicó.

Asimismo, destacó que los pagos se hacen de manera anticipada. “Pagamos la UPC del régimen subsidiado el quinto día hábil del mes y el contributivo semanalmente”, señaló.

Martínez también se refirió a la fuente de financiación del sistema de salud. “Desde 2012, el empleador no aporta a la salud. El sistema se financia con el 12,5 % del salario de los trabajadores, más los recursos que pone el Gobierno y el IVA”, explicó.

Sobre el giro directo a clínicas y hospitales, aseguró que ha permitido estabilidad en los pagos. “Los hospitales ya no tienen que estar mendigando los pagos, porque ahora se les gira directamente desde Adres”, afirmó.

Finalmente, el director de la Adres reiteró que la información sobre los pagos es pública. “Cualquier ciudadano puede ver en la página de Adres lo que pagamos a cada IPS, EPS y hospital”, concluyó.