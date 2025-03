Petro pide a Fiscalía investigar acaparamiento de medicamentos: «En la salud han crecido verdaderos vampiros», que “acaparan para que no pase la reforma a la salud»

–El presidente Gustavo Petro trinó todo el fin de semana sobre el desabastecimiento de medicamentos que enfrenta el país, atribuyendo esta situación a que “en la salud han crecido verdaderos vampiros», que “acaparan para que no pase la reforma a la salud» y también “lo hacen para presionar a la Corte Constitucional para que se eleve la UPC (Unidad de Pago por Capitación)».

«Durante meses hay escasez de medicamentos de insulina en Colombia en los dispensarios, pero están llenas las bodegas. Nos creen bobos. Las medidas penales deben comenzar», precisa el primer mandatario, tras pedir a la Fiscalía investigar el acaparamiento de medicamentos.

El jefe del Estado revela que le han impuesto censura en la red social X, poniendo en duda su palabra, por exponer la grave situación del acaparamiento de medicamentos, y advirtiendo que «en estos días la perfidia compañera de la codicia ha estallado al máximo», narra un hecho particular:

«Mi papá tiene 90 años, se ha caído 3 veces con hospitalización, los médicos solicitaron que lo cuidara una enfermera, un anónimo al servicio de la perfidia prohibió que la enfermera entrará al edificio donde vive mi papá. Saben que así golpean al presidente, quitándole la ayuda vital al papá».

El mandatario precisa: «Dije que estaban acaparando la insulina. Dicho y hecho. Descubrimos 113.000 unidades de insulina acaparadas», precisa el jefe del Estado en su cuenta de X, haciendo referencia a la auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la bodega de un gestor farmacéutico en Bogotá.

“La UPC no es insuficiente, simplemente se la roban. No hay escape de medicamentos en Colombia, lo que hay es vampiros acaparando», puntualiza el mandatario y añade que en este caso “debe proceder la acción penal», solicitando que “los fiscales actúen con sentido de justicia».

En otro trino, el presidente Gustavo Petro reseña el documento que expidió la Superintendencia de Salud en la auditoría que adelantó a Audifarma y señala: «Ya los vampiros de la salud lanzaron otro ataque. Dicen que la fecha del documento es 2024, volviendo a cuestionar la credibilidad del gobierno».

Y añade: «Ya da risa el desespero de Audifarma, que mandan información de la fecha en que se hace el formato de la información, una verdadera estupidez administrativa, pero la fecha esta en el texto del documento, 21 de marzo del 2025, que aquí remito, tal cual».

Sobre este hecho, el jefe del estado profundiza, diciendo:

-Este es el documento oficial que la auditoría del gobierno hizo a Audifarma en las bodegas de la sabana occidental.

Han hecho todos los procedimientos tecnológicos para que no sea transmitida y tomada por la prensa como la prueba.

Los funcionarios no fueron a revisar la insulina en su auditoria, pero llegó el superintendente de salud del gobierno nacional en medio del proceso de auditoría, y pidió con exactitud revisar la insulina 100 mg para diabetes.

Después de esta intervención del superintendente, se encontraron más de 133.000 unidades de insulina guardadas y se registró en el acta que presento.

Toda una operación tecnológica corrupta para no encontrar y comunicar la insulina incautada, tachando al gobierno de mentiroso, o de irse por las ramas a lo santanderista, diciendo que el presidente no puede decir allanamiento sino auditoria, para confundir el hecho.

Pero el hecho que quería comprobar esta aquí probado. Audifarma si guardó en su bodega 133.000 dosis de insulina, y no hay en los dispensarios de medicamentos, y hay enfermos de diabetes sin insulina que pueden morir.

Toda una tramoya mediática para que se hunda la reforma a la salud, pero haga lo que haga la comision VII de senado, ya sabemos colombianos que su salud la manejan tramposos que solo desean ganancias y codicia y no la salud del pueblo.

De otro lado, el primer mandatario señala que «hay muchos políticos que crean matrices de opinión, para generar la duda sobre el gobierno y sobre el hecho que hizo una inspección, y encontró 133.000 unidades guardadas de insulina que deberían ser entregadas a pacientes de diabetes que podrían morir sin ella».

Afirma, además, que «el asunto es muy grave y criminal. Es el uso de la política, a través del crimen porque los bandidos necesitan que ustedes «no miren arriba», como en la bella película de Netflix, que se piense que Petro dice mentiras y que no hay que creerle. Es decir, que el presidente de Colombia no dice la verdad. Hasta el dueño de mi red ayuda por que a él si le gusta, y mucho, las ganancias».

Y puntualiza: «Encubren el crimen, con técnicas profesionales de comunicación y eso se hace con mucho dinero de poderosos, y hace daño. El debate público debe ser libre. Quieren negar la verdad. Que cometieron un crimen con la sociedad colombiana, acaparando medicamentos vitales, para que el congreso no apruebe la reforma a la salud, porque les recorta ganancias qué, solo hacen con dinero público, y en contra de la vida y la atención adecuada a los pacientes».

El presidente destaca que su gobierno trata «de regular un inmenso negocio del que salen ingresos que pagan ganancias, prensa y políticos; la contrapartida es mucha gente que muere sin necesidad» y subraya:

«Se robaron mucho dinero del covid, porque el sistema esta hecho para eso y no para la vida de la gente. Solo para ganar. Matan a tu viejo dándole tratamiento inadecuado porque en el camino hacen negocios no permitidos por ley».

Puntualiza que «es injusto, porque usan los recursos del pueblo, que es el presupuesto y debo como presidente decir la verdad y debo convocar al pueblo a decidir, porque hay gente en la representación del pueblo, que no esta allí para representar al pueblo, sino para hacer negocios».

Y afirma, adicionalmente: «Por eso contra la constitución, los extranjeros españoles, financiaron campañas políticas y a cierta prensa, para burlar el voto del pueblo, engañando».

Asegura el jefe del estado que «esta práctica va contra nuestra vida colectiva, porque, y este es el mensaje de la sabiduría humana, solo estamos vivos en el planeta porque estamos juntos y juntamos los cerebros y los corazones para vivir».

«Es absolutamente verdad – continúa diciendo- que entramos a Audifarma en cumplimiento de la ley, y que allí habían 133.000 dosis de insulina guardadas, que ordenamos entregar de acuerdo a la ley, a los pacientes.

Subraya que quizás se deban incautarlas y entregarlas directamente a los pacientes, «pero la ley no lo permite». No obstante indica que «aquí ustedes pueden desnudar el sistema de salud del país, calcaron un modelo neoliberal de Chile y EEUU, que vendieron aquí, y en el mismo Chile y EEUU tratan de reformarlo, porque no les sirve, sirve mal porque hay que dejar espacio a las ganancias, es lo que llamamos neoliberalismo, que deja impotente al estado y los poderes públicos por ley, porque el poder está al servicio de los traficantes y negociantes».

Puntualiza que por «eso tratan en medios al presidente como un mentiroso y bandido, que no es. Insultan su persona y su familia, porque son los dueños del poder, y la verdad no debe aparecer, porque lo que se encuentra es delito de acuerdo a nuestras leyes. En Colombia los ricos no van a la cárcel, por orden divina, porque son familias «de bien», aunque delincan peor que los criminales que habitan en los barrios populares. Ellos matan más gente. Hacen ganancias matando».

«Por eso X me pone una censura, otra mentira poniendo en duda mi palabra, y los algoritmos del dueño de mi red, actúan, porque la verdad puede ser censurada en las redes, solo poniendo a funcionar robots».

Además precisa: «Mi red no es nuestra, sino de un mega rico que empieza a amenazar y censurarme. Los presidentes son los representantes del poder del pueblo. Solo esa es su dignidad. Cuando toco su poder, salen algoritmos preconcebidos a censurarme para negar la verdad. El mensaje central es uno y no se corrige con una foto trastocada, puesta con intención preconcebida. Guardaron 133.000 dosis de insulina solo para presionar al congreso para que no se les dañen los negocios leoninos contra el pueblo».

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro responde a este pronunciamiento que hizo el dirigente de la ANDI Bruce Mac Master: «Llevamos más de dos años advirtiendo lo que pudiera pasar si se insistía por parte del gobierno en ahogar financieramente el sistema de salud. No se necesitaba ser un gran experto para entender que si el estado no le da recursos a las entidades que prestan los servicios, y las entidades que proveen los medicamentos y los dispositivos médicos, el Estado estaba conduciendo a que se presentara una gran crisis. Ahí tiene su crisis señor ministro (de Salud)».

Al respecto, el primer mandatario afirma: «Esta es una mentira de Bruce, porque se aumentó el pago de la UPC a las EPS en este gobierno mucho más que en el de él. Pero cuando el gobierno de Bruce les giró la plata, se robaron la plata.

¿Quien pagará dinero a algunos congresistas de la comisión VII?

En uno de los últimos trinos, el presidente Petro refuta una información que difundió un periodista, según la cual se descubrió «el acaparamiento de cuatro billones de pesos por parte del gobierno al sistema de salud».

Al efecto, el jefe del Estado, asegura:

«La Nueva EPS no le paga a Audifarma porque Audifarma le cobra el doble de precio de de los medicamentos que hacen los laboratorios, y que el estado paga a la Nueva EPS, la nueva EPS ya no puede pagarle el doble de precio de de los medicamentos porque estafarían a la sociedad colombiana.

La solucion es destruir el oligopolio de los medicamentos que ayudó a construir tu hermano, al permitir que una EPS cooperativa, se transformara en una EPS privada con mucho interés privado: la Nueva EPS, dirigida por el hermano de Vargas Lleras, y en donde hay deudas de 5 billones con clínicas y hospitales, mientras si giraban anticipos a las clínicas amigas.

Por tal uso de la codicia con la vida del pueblo colombiano es que ustedes adelantan campañas comunicacionales para ver si el pueblo no me cree. Igual paso cuando denuncié el paramilitarismo ligado a la política.

Según el INS, hay 300.000 colombianos que murieron innecesariamente, pudiendo ser salvados por la ciencia actual; un sistema codicioso, el que usted defiende, los mató

Ustedes son negacionistas porque están ligados a la corrupción de gente que permite hacer negocios con la salud de los colombianos».