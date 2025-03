Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Educación para la vida en familia

Esta es la lección 856 y el tema es EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA FELICIDAD Y DE MANERA PUNTUAL A LA FELICIDAD EN FAMILIA.

La ONU ha declarado día internacional para todo. Desde el año 2012 se dispuso que el 20 de marzo se celebre el día internacional de la felicidad. Por intuición se me ocurre que se escogió el 20 de marzo por ser el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, el comienzo del renacer de la vida en la naturaleza y todos los habitantes de esa parte de la tierra se alegran, termina el clima frio, las flores de magníficos colores aparecen por millares, comienza el cultivo de todo lo necesario para sobrevivir cómodamente luego de septiembre hasta enero, meses fríos.

La felicidad, es un estado de paz y confort del ser humano. La felicidad no es la supuesta alegría desbocada del vicio y de la pérdida del control de nuestras facultades mentales. Me atrevo a decir que los animales sienten felicidad. Un perrito que ve a su amo cuando llega a casa, ladra, mueve la colita, abraza a su amo y se muestra feliz. La felicidad no se define, la felicidad se siente, se vive, es tranquilidad, es sana convivencia con uno mismo, con los demás, con su familia, con la naturaleza.

Un beso, un abrazo, una caricia de la persona de la que uno espera afecto nos hace sentir felices. Ganar una prueba, recibir un reconocimiento, mejorar el entorno, el nacimiento de un hijo, el triunfo de la pareja o del hijo o hija nos hacen sentir felices. Escuchar la canción que nos llega al alma nos hace sentir felices.

La felicidad no es necesariamente tener dinero o grandes propiedades. Hay personas ricas con grandes desgracias a cuestas. El rico que tiene problemas de salud, que se gana la censura de quienes podrían ser sus amigos, es persona atormentada, que sufre, que no es feliz. Como dicen en el argot popular, la riqueza ayuda para mucho.

En nuestra constitución no se hace mención expresa a la felicidad, pero la consagra como respeto a la vida, asegurar la sana convivencia, la vida en libertad y en paz, el tener una familia con amor y aprecio, el poder recibir buena educación, tener trabajo digno, recibir un honorario o salario justo, la seguridad en la salud y en la integridad de la vida. Colombia debe ser un país en el que reine la felicidad, la paz, la prosperidad para todos.

A esto debemos apostarle todos los dias y debemos redoblar nuestros esfuerzos para vivir en total felicidad.

Su amigo abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez

3153374680