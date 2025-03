Terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Birmania y Tailandia

–Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el noroeste de Birmania (Myanmar), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo, causando grandes estragos materiales y un número indeterminados de víctimas y de desaparecidos.

El temblor se registró a las 12:50 hora local (7:20 CET) a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro se situó a unos 17 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad del país asiático con 1,2 millones de habitantes, según la agencia estadounidense.



Cientos de casas han quedado destruidas en el epicentro del sísmo, se está sacando a la gente de entre los escombros en la ciudad de Mandalay de Myanmar y han comenzado las operaciones de búsqueda y rescate.



Según relataron algunos testigos al medio Myanmar Now, partes del histórico Palacio de Mandalay sufrieron graves daños mientras que un puente en la localidad de Sagaing fue completamente destruido. Los efectos del sismo se dejaron sentir también en Yagón, principal ciudad del país, donde se evacuaron los edificios.

Un equipo de France Presse se encontraba en el Museo Nacional de la capital cuando el edificio empezó a temblar. Algunas partes del techo cedieron y las paredes se agrietaron mientras algunos trabajadores uniformados, algunos llorosos y temblando, salían corriendo al exterior y otros sacaban sus celurares para llamar a sus allegados. El suelo tembló violentamente durante medio minuto antes de estabilizarse, constataron.

En la vecina Tailandia, también se sintió el sismo con fuerza y se evacuaron edificios residenciales y oficinas. La cadena pública Thai PBS informó del derrumbe de un edificio en construcción en la capital, Bangkok, a mil kilómetros del epicentro, en el que había alrededor de 50 personas, siete de las cuales consiguieron escapar, mientras que el resto quedaron atrapadas.



Algunos servicios de metro y tren ligero quedaron suspendidos en Bangkok. El Departamento Meteorológico tailandés advirtió de posibles réplicas y se recomendó a la población tomar las precauciones necesarias y permanecer al aire libre. «Lo escuché y estaba durmiendo en casa. Corrí tan lejos como pude del edificio en pijama», dijo a AFP Duangjai, residente de Chiang Mai, una turística ciudad en el norte de Tailandia. Sai, vecino de 76 años de la misma ciudad, salió también corriendo de la tienda de conveniencia donde trabaja. «Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida», dijo.

7.7 magnitude earthquake that hit near Mandalay, Myanmar caused a bridge to collapse.pic.twitter.com/beUMmGBHaG

