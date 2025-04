Petro arremete contra el BanRepública por no bajar tasa de interés y contra exministros Ocampo, Gaviria y Cecilia López; «Cometí un error político inmenso al nombrarlos»

–“Nosotros estamos haciendo crecer puestos de trabajo en Colombia y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés”, sostuvo el presidente Gustavo evidentemente molesto y además arremetió contra los exministros de Hacienda, Antonio Ocampo, de Educación, Alejandro Gaviria y de Agricultura, Cecilia López Montaño, advirtiendo que cometió un inmenso error al nombrarlos.

“Cometí un error mío, político, inmenso, por creer que nos podíamos juntar con fuerzas políticas diferentes y ser generosos y ofrecer parte del gobierno», precisó el mandatario en el Consejo de Ministros televisado este lunes.

«Metimos al señor (José Antonio) Ocampo, prestigioso economista; al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo; y a la señora Cecilia López, que dije como buena liberal debe apoyar la reforma agraria», precisó y complementó: «Las fuerzas que invitamos creyeron que nos estaban haciendo un favor y lo que hicieron fue sabotear el programa de gobierno elegido por el pueblo”.

También lanzó duro ataque contra la representante a la Cámara del Partido Verde Katherine Miranda, acusándola de sabotear sus reformas.

“Gracias a Katherine que ahí creíamos todavía que era progresista y que sé yo que era que se le había confundido el cerebro y me tiré como 2 horas escribiendo en el chat, sobre por qué había que hacer una reforma agraria en Colombia, pero, pues descubrí que simplemente su cerebro está a la extrema derecha de su corazón”, expresó el jefe del Estado.

El mandatario se refirió igualmente a la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de no reducir la tasa de interés.

“Hoy salió otra tropelía, mientras el DANE sacaba sus datos positivos de crecimientos de puestos de trabajo (…), la junta directiva del Banco de la República, aunque estamos haciendo crecer industria y agricultura, no fue capaz de bajar la tasa de interés, porque la mayor parte de la junta directiva del Banco es uribista. Debimos ser mayoría esta vez pero la delegada que yo puse me la sugirió Ocampo”. Se refería a Olga Lucía Acosta, a quiendesignó en diciembre de 2022, en reemplazo de Alberto Carrasquilla, cuyo nombramiento tumbó el Consejo de Estado.

Mi mayor error en el gobierno. pic.twitter.com/E0IKrFTS3p — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 1, 2025

Previamente, esto es, antes de la reunión de gabinete, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta en X, una extensa nota en la cual fustigó a la misma directiva del Emisor, acusándola de frenar el crecimiento económico por razones políticas.

Al efecto, señaló: «Mientras cae profundamente el desempleo laboral y aumenta rápidamente la ocupación laboral; la junta directiva del Banco de la República, por razones exclusivamente políticas, busca contener el crecimiento económico; no para frenar la inflación, que el mes pasado se mantuvo estancada, por el brote de especulación del gas domiciliario, impulsado artificialmente».

Agregó que «es rechazable la actitud del Banco de la República que podría despegar el crecimiento y aumentar aun más el empleo y la prosperidad de la sociedad colombiana», e hizo las siguientes explicaciones:

«En las cifras de empleo crecimos de febrero del año pasado a este, casi un millón de puestos de trabajo. La tasa de desocupación disminuyó significativamente casi 1,4 puntos al llegar a 10,3% que es menor al 11,7 del febrero de hace un año. Tenemos la tasa de desocupación nacional más baja para un febrero, desde 2017

La Tasa Global de Participación, que es el total de personas que quieren trabajar, creció del 56,4% de hace un año a 58% este año, pero aun creciendo la tasa global de participación, creció mucho más la ocupación laboral y pasamos a 64, 7% cuando hace un año era 63,8%».

Petro subrayó que «el gobierno va bien en su política económica, pero el uribismo trata de detener el éxito económico, a como de lugar, usando su mayoría en la junta directiva del Banco de la República. Hasta la hija de la asesora de la posible campaña electoral presidencial de la extrema derecha, busca detener este gobierno, sin ningún argumento técnico, usando su puesto en la junta directiva del Banco de la República».

«Pero –continuó– la acción no es exclusiva del uribismo, y no nos haría tanto daño si no fuese porque ocurrieron otras cosas, que la prensa no dice; la situación difícil de las finanzas públicas, no se debe a la economía que va muy bien, no se debe al recorte a la mitad de la reforma tributaria que aprobamos con el congreso, ni a la falta de la ley de financiación que saboteó el congreso».

Advirtió que «el problema fue antes y no es una caída del recaudo, que en realidad no existe. Se debe a unas medidas tomadas en el año 2023, desastrosas, y no informadas al presidente».

Afirmó que el exministro de Hacienda Antonio Ocampo debería decirnos, ¿por qué recomendó a la persona que yo mismo propuse por su consejo, a la junta directiva, que se alínea más con la hija de la asesora de Victoria? ¿Acaso las visiones postkeynesianas de algunos economistas colombianos, están alineadas es con la línea extrema de Milei, y ven recortes por todas partes, en vez de justicia social y crecimiento?

Y puntualizó: «Acaso mantener arriba la tasa de interés real de la economia no busca, en vez de frenar la inflación, es desfinanciar el gobierno colombiano, a través de hacer crecer el endeudamiento interno por su tasa de interés, y detener entonces la financiación del programa votado por el pueblo, mientras sí se trasladan partidas a fondos fiduciarios que guardan el dinero público sin usar que es del pueblo, pero que van como destino a las grandes concesiones viales de los banqueros y los carteles de la contratacion?

Señaló además que «entre la supuesta obligación de pagar billonarias cuotas fiduciarias que se quedan guardadas en los bancos sin uso, porque incumplen los contratos, y el aumento real de la tasa de interés que aumenta la deuda privada interna, buscan es desfinanciar al gobierno».

Después nos preguntamos por qué Colombia es el país con el segundo lugar en desigualdad mundial, si es que los ricos no pagan impuestos y el dinero de las clases medias y los trabajadores se van a fiducias eternas en manos de banqueros», puntualizó y preguntó:

¿Acaso Exministro Ocampo, no es hora de crecer? ¿ tanto temen que el gobierno dispare la producción y la riqueza?

Y finalizó su trino, diciendo: «Se cometerá el mismo error craso que se hizo en el 2023, al anticipar el pago de impuestos del año 2024 para financiar el 2023 pero solo para trasladar innecesariamente 36 billones de pesos del presupuesto y del programa a Ecopetrol, creando uno de los subsidios más enormes a los combustibles fósiles, cuando se votó por eliminarlos, para hacer tránsito a la descarbonización de la economía del siglo XXI?»