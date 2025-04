Falleció Val Kilmer, el famoso actor que encarnó a Batman, Jim Morrison y al antagonista de ‘Top Gun’

–(Foto @valkilmer). El actor estadounidense Val Kilmer, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison y Batman, así como actuar en películas tan taquilleras como ‘Top Gun’ o ‘Tombstone’, falleció este martes en Los Ángeles a los 65 años, informó The New York Times.

Según informó su hija, Mercedes Kilmer, al diario neoyorquino, el actor fue diagnosticado de cáncer de garganta en 2014 y pudo recuperarse, pero falleció el martes como consecuencia de una neumonía.

Kilmer tardó tiempo en reconocer -no lo hizo hasta 2017- que padecía cáncer, pero dejó de negar esa enfermedad con un documental autobiográfico, «VAL», que se estrenó en el Festival de Cannes y en el que ofreció un inédito acceso a su estado de salud y su intimidad.

Nacido en Los Ángeles, el carismático actor, con aires de estrella de rock interpretó papeles de rockero en varias ocasiones en los inicios de su carrera.

Según recuerda el Times, debutó en el cine con una parodia humorística de espías de la Guerra Fría titulada «Top Secret!» (1984), donde interpretó a un cantante estadounidense que complacía al público y movía las caderas en Berlín, involucrado sin saberlo en un complot de Alemania del Este para reunificar el país.

Fue memorable su papel como el cantante Jim Morrison, icono de la sensualidad psicodélica, en «The Doors» (1991) del director Oliver Stone, y se metió en la piel de Mentor —un Elvis consejero imaginado por el protagonista antihéroe de la película, interpretado por Christian Slater— en «True Romance» (1993), una violenta historia de aventuras sobre drogas escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott.

Protagonizó junto a Sam Shepard «Thunderheart» (1992), interpretando a un agente del FBI, y en «The Saint» (1997) fue un ladrón elegante y astuto que juega al gato y al ratón con la mafia rusa.

Quizás su papel más famoso con Michael Keaton y George Clooney, fue el papel principal en «Batman Forever» (1995).

Pero para entonces, otra faceta de la carrera de Kilmer ya se había desarrollado. En 1986, Tony Scott lo eligió para su primera película de gran presupuesto, «Top Gun» (1986), un drama de aventuras sobre pilotos de caza de la Marina en entrenamiento, en el que era el rival de la estrella de la película, Tom Cruise, con quien también participaría en su secuela en 2022, «Top Gun: Maverick».

¡Tenemos una oportunidad para la velocidad!

Interpretó al pistolero urbano y despilfarrador Doc Holliday en «Tombstone» (1993), un western sangriento, junto a Kurt Russell, Sam Elliott y Bill Paxton.

Formó parte de una banda de ladrones en «Heat» (1995) con un reparto estelar que incluyó a Robert De Niro y Al Pacino y fue coprotagonista, junto a Michael Douglas, en «El fantasma y la oscuridad» (1996), una película de época sobre la caza de leones ambientada en el África de finales del siglo XIX.

En «Pollock» (2000), protagonizada por Ed Harris como el pintor Jackson Pollock, interpretó a su colega artista, Willem de Kooning. También a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno (Colin Farrell), en la grandiosa epopeya de Oliver Stone «Alejandro» (2004).

Has it really been 26 years since Batman Forever? I always love learning more about this character. So complex and nuanced. Here’s one you might find fun, especially if you’re a fan of Frank Miller’s Batman: Year One. Bruce Wayne becomes Batman at age 26. Forever yours pic.twitter.com/GTHo4dZWEV

— Val Kilmer (@valkilmer) June 16, 2021