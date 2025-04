Trump declara la «guerra» arancelaria a todos los países; así la anunció

–(Foto @WhiteHouse). «Es uno de los días más importantes en la historia de EE.UU. Es una declaración de independencia ante el resto del mundo», expresó el presidente Donald Trump al poner en vigencia este miércoles aranceles recíprocos a todos los países.

«Es el momento de nuestra prosperidad, de reducir impuestos en el país y volver a hacer grande EE.UU.», puntualizó el mandatario en discurso desde la Casa Blanca. «Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, nos han robado nuestros empleos y nuestras fábricas. Hoy volvemos al sueño americano», puntualizó.

? @POTUS signs an Executive Order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world.

It's LIBERATION DAY in America! pic.twitter.com/p7UnfE617B

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2025