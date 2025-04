Distrito entrega de ayudas a hogares que viven en pagadiarios

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició en marzo de 2025 la entrega de subsidios a más de 1.400 hogares en pobreza extrema que residen en inmuebles tipo pagadiario en las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. Esta medida se implementa en el marco del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y beneficia, además, a niñas, niños y adolescentes en los componentes de primera infancia y educación, así como a más de 256 personas mayores.

La Estrategia en Pagadiarios marca un avance significativo en la política social de Bogotá y del país al derribar las barreras institucionales que durante años impidieron que las personas en extrema exclusión, que habitan en estos espacios, accedieran a la oferta social.

«Este es un hito, Bogotá está transformando su política social, se está transformando, está construyendo grandes obras de infraestructura, pero está invirtiendo también en el componente social llegándole a poblaciones a las cuales no se había llegado con un aporte del Distrito; focalizando de la mejor manera y entendiendo que hay personas que requieren de un apoyo particular en un momento dado, el distrito tiene la capacidad y la obligación de hacerlo. Este gobierno, innovando, ajustando con eficiencia, con un gran equipo de Integración Social le está llegando a quienes no se les llegaba antes”, afirmó el alcalde Galán.