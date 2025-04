Secretaría Distrital de Salud rectifica a Petro: «Bogotá no es endémica para fiebre amarilla»

–El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, rectificó al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó a la administración Distrital por advertir «que el virus ha salido de la selva y amenaza zonas urbanas densamente pobladas como Bogotá». Además, el jefe del Estado señaló que Bogotá, por su clima y altitud, había estado tradicionalmente fuera del riesgo de fiebre amarilla, pero el calentamiento global podría estar cambiando esa realidad y llamó la atención de que el Distrito Capital no ha configurado los equipos básicos de salud requeridos para una vacunación masiva y rápida en la ciudad.

«Señor Presidente, de verdad es difícil contestarle manteniendo una línea técnica, pero lo voy a intentar respetando la dignidad que Ud representa pero que menoscaba con cada elucubración de temas que no domina y que sus equipos técnicos menosprecian y le ocultan por temor», indica Bermont.

1. No busque las llaves perdidas en Bogotá solo por que acá si hay luz. Bogotá no es endémica para fiebre amarilla y aún así en el marco de la protección de su población hemos acelerado la vacunación de todas las enfermedades inmunoprevenibles incluyendo fiebre amarilla.

2. En Bogotá si tenemos equipos en territorio, no por meses, sino de forma permanente. Nuestros equipos si tienen todas las herramientas para ser resolutivos, cuentan con transporte, sistemas de información, dotación. Pregunte señor presidente las condiciones del ministerio.

3. No todo se resuelve con “emergencias económicas”. El INS desmanteló todos sus equipos técnicos y eso no lo resuelve con plata, lo resuelve solo con respeto de ls capacidades técnicas y científicas fuera de elementos ideológicos. Escuche a los técnicos, no a los activistas.

4. Entre enero y el 14 de abril de 2025, Bogotá ha vacunado 68.817 personas contra fiebre amarilla, un 26% más que en el mismo periodo de 2024. Solo en abril llevamos 19.381 dosis aplicadas. Contamos con 170.750 biológicos disponibles para quienes deban viajar a zonas de riesgo.

5. Si bien el cambio climático puede cambiar la distribución de los vectores, ese es un proceso de muy largo plazo que requiere muchas condiciones que hoy no se presentan. Una simple llamada a un entomologo le hubiera dado mayor precisión a su post.

6. Bogotá está dispuesto a cooperar con todos los departamentos endémicos que han sido abandonados técnicamente para que puedan contener la situación. Es con trabajo en equipo no con señalamientos a quienes si hacen la tarea.

También el subsecretario de Salud Pública de Bogotá, Julián A. Fernández-Niño, le aclaró al presidente Gustavo Petro está equivocado: «En Bogotá no hay transmisión de fiebre amarilla». Y añadió: “Señor presidente para controlar la fiebre amarilla usted tiene que vacunar en áreas endémicas en áreas que tiene las condiciones ambientales es ahí donde corta la cadena de transmisión”.

Además precisa:

1. La vacunación se debe priorizar en zonas endémicas.

2. Bogotá, por clima y altura, no es una zona endémica.

3. En Bogotá estamos vacunando más gente que antes.

