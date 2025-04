Trump da un ultimátum a países latinoamericanos: ¿EE.UU o China? y habla en español

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en una entrevista a Fox News que los países latinoamericanos deben elegir entre China y Estados Unidos.

Tomando el contexto de la decisión de Panamá de abandonar la Ruta de la Seda de China, se le hizo la pregunta de si piensa que los demás países de la región deben hacer lo mismo. «Bueno, así como Panamá hizo, y otros están haciendo, y a lo mejor pensando hacer; tal vez sí, quizás deberían hacer eso. Sí», afirmó el mandatario.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de varias tensiones políticas con la región latinoamericana, en la que algunos países ya han tomado decisiones en torno a las políticas del presidente estadounidense.

Los recientes aranceles fijados, las deportaciones masivas, además del tono con el que el mandatario de EE.UU. se ha dirigido para hablar de ciertos temas, como el del canal de Panamá y el de la frontera con México, son algunas de las situaciones que actualmente enfrenta la región.

La Administración de Donald Trump quiere proponer a más de 70 países que limiten sus lazos comerciales con China y, de esta manera, dar un alivio en los aranceles, reportó The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con el artículo, Washington quiere usar las barreras aduaneras como una herramienta de presión.

En detalle, a cambio del debilitamiento de los aranceles, la Casa Blanca quiere proponer a otros países que no permitan a China enviar mercancías a través de sus territorios, prohíban a las empresas chinas establecerse dentro de sus fronteras y se abstengan de un consumo excesivo de artículos baratos chinos. Se precisa que las exigencias podrían variar dependiendo de la implicación de cada país en la economía del gigante asiático.

El objetivo del plan es golpear la economía china para que tenga menos influencia de cara a unas posibles negociaciones entre Washington y Pekín. Además, este paso forma parte de una gran estrategia para aislar la economía de China.

Uno de los autores de la idea es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la presentó al presidente estadounidense el pasado 6 de abril, informa el diario. Se reporta que funcionarios estadounidenses ya plantearon la cuestión en negociaciones con varios países.

Previamente, Bessent dijo que la Administración estadounidense no descarta la posibilidad de romper las relaciones comerciales con Pekín.

Trump habla en español durante una entrevista

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habló en español durante la entrevista emitida por Fox News este lunes, luego de que la periodista le enseñara a decir la frase «Vamos a hacer América grande otra vez», el eslogan que el republicano ha popularizado en sus campañas políticas.



Esta sería la segunda vez que el presidente intenta simpatizar con los hispanohablantes al expresarse públicamente en español. En 2017, luego del mortífero huracán María en Puerto Rico, el mandatario dijo en una rueda de prensa que estaba «orando por las personas de Puerto Rico». No obstante, la pobre pronunciación del nombre de la isla provocó una ola de burla entre los internautas.

Trump mocking a Spanish accent when he says Puerto Rico is gross. Let it end. pic.twitter.com/2QRRCdE100

— deray (@deray) October 7, 2017