El Vaticano revela las causas de la muerte del Papa Francisco

–El Papa Francisco murió a causa de un ictus (derrame) cerebral, es decir, una interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro y un colapso cardiocirculatorio, informó este lunes la Oficina de Prensa del Vaticano, tras «el rito de constatación de la muerte” del Santo Padre.

El deceso ocurrió a las 7:35 a.m. en su residencia de la Domus Santa Marta, según el parte médico oficial emitido por la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En el documento, firmado por el director del organismo sanitario vaticano, el doctor Andrea Arcalli, se señala que el Santo Padre murió a causa de un “ictus cerebral”, seguido de un “coma” y un “colapso cardiocirculatorio irreversible”.

El Santo Padre, que salió del hospital Policlínico Gemelli de Roma el pasado 23 de marzo donde estuvo ingresado durante 38 días con una neumonía bilateral, arrastraba desde hace tiempo una serie de complicaciones médicas crónicas.

Según se lee en el documento de defunción divulgado por el Vaticano, el Papa Francisco había sufrido un episodio previo de insuficiencia respiratoria aguda causada por una neumonía bilateral multimicrobiana, y padecía bronquiectasias múltiples, hipertensión arterial y diabetes tipo II.

Estas condiciones preexistentes contribuyeron a debilitar su estado general de salud e hicieron imposible su recuperación tras el derrame cerebral.

La muerte fue confirmada mediante registro electrocardiotanatográfico, un procedimiento clínico utilizado para certificar el cese irreversible de las funciones cardíacas.

Sellan apartamentos del Papa Francisco en el Palacio Apostólico y Santa Marta

El rito de la constatación de la muerte y la colocación en el féretro del cuerpo del Papa Francisco, tuvo lugar esta tarde a las 20 horas en la capilla de la planta baja de la Casa Santa Marta. Se leyó la constatación del fallecimiento en un acto que fue validado por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana. La ceremonia duró algo menos de una hora.

El apartamento papal de la tercera planta del Palacio Apostólico fue precintado y también el apartamento de la segunda planta de la Casa Santa Marta, donde residía el Pontífice. Desde esta tarde, los colaboradores han tenido acceso para despedirse del Papa.

Este martes por la mañana tendrá lugar la primera congregación general de los cardenales, durante la cual podría decidirse una posible fecha para el funeral.

Sobre las causas de la muerte del Pontífice. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, con trastorno brusco de la circulación cerebral que altera la función de una determinada región del cerebro. El Código Ictus es el procedimiento de actuación sanitaria prehospitalaria basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus con el objetivo de priorizar el traslado y los cuidados del paciente con el fin de proporcionar un tratamiento cuanto antes que mejore el pronostico y disminuya las secuelas.

Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos.

Los términos accidente cerebrovascular, ataque cerebral o, menos frecuentemente, apoplejía son utilizados como sinónimos del término ictus.