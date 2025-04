¿Quién será el próximo Papa? Ocho candidatos en la lista de cónclave para remplazar a Francisco

–Con el muerte del Papa Francisco a la edad de 88 años, la atención de los mundanos ahora se centra en quién lo reemplazará. Pero, predecir quién será elegido como el próximo líder de 1.2 mil millones de católicos es notoriamente lleno de dificultades. En teoría, cualquier hombre católico bautizado podría ser hecho Papa, advierte el influyente diario The Telegraph del Reino Unido.

En la práctica, sin embargo, el próximo pontífice probablemente se extraerá de los cardenales que se reunirán en la Capilla Sixtina en el Vaticano para la elección papal secreta conocida como el cónclave.

Los pasos a seguir tras la muerte de un papa están estipulados principalmente en la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, donde se establecen los ritos funerarios y el proceso de elección del nuevo sumo pontífice.

El fallecimiento debe ser confirmado por el jefe del departamento de Salud del Vaticano y por el cardenal camarlengo. El cuerpo del papa se viste con una sotana blanca y se traslada a una capilla privada. Allí se congregan altos funcionarios junto a miembros de la familia del sumo pontífice para una ceremonia.

Después, el cuerpo se deposita en un ataúd y se viste de rojo, mientras que a su lado se colocan la mitra y el palio.

Tras la ceremonia, el camarlengo autentifica la muerte a través de un documento al que adjunta el parte médico. Luego, procede a sellar los aposentos papales y destruir el anillo del Pescador del papa con un martillo, junto al sello oficial del pontífice, para evitar falsificaciones.

¿Cómo es el funeral?

El cuerpo de papa debe ser llevado a un velatorio público en la basílica de San Pedro, donde las miles de personas que acudan podrán presentarle sus respetos.

El entierro deben tener lugar entre cuatro y seis días después del deceso, mientras que los funerales podrían extenderse durante nueve días de luto, conocidos como Novendiales.

¿Qué cambios ha introducido Francisco?

Tras el deceso de Francisco, se clausurarán sus aposentos en el segundo piso de la Casa de Santa Marta, la residencia de huéspedes del Vaticano donde ha vivido durante todo su papado, a diferencia de sus predecesores, que se alojaban en el Palacio Apostólico.

En 2024, Francisco simplificó varios elementos de los ritos funerarios, siguiendo la senda de un papado que ha prescindido de las grandes pompas y ornamentos.

El actual pontífice eliminó el velatorio privado que se llevaba a cabo en el Palacio Apostólico, al que acudían de manera privada miembros de la jerarquía eclesiástica y altos funcionarios italianos. También suprimió el pedestal donde reposaban los cuerpos de sus predecesores durante el velatorio público.

Además, los papas anteriores eran colocados en el interior de tres ataúdes, uno dentro de otro: el primero de ciprés, el segundo de plomo y el último de olmo; mientras que Francisco dispuso un único féretro de madera y forrado de zinc.

¿Dónde será enterrado?

La noche previa al funeral, el ataúd se cerrará y el rostro del pontífice será cubierto con un velo de seda blanca. Junto a él, se colocará una bolsa con monedas acuñadas durante su papado y un pergamino que resume los momentos más importantes de su vida.

Siguiendo su voluntad, Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, ubicada a unos cuatro kilómetros del Vaticano, en lugar de la Basílica de San Pedro, donde han sido enterrados la mayoría de los papas del último siglo.

¿Quién ostenta en poder en esos momentos?

El camarlengo, cargo ocupado por el cardenal estadounidense de origen irlandés, Kevin Joseph Farrell, desde 2019, asumirá la administración temporal de la iglesia católica durante el período conocido como sede vacante, es decir, entre la muerte de un papa y la proclamación de su sucesor.

Farrell no podrá tomar decisiones doctrinales o de calado, y se limitará a garantizar la continuidad administrativa del Vaticano. Entre sus principales funciones están las relacionadas con los protocolos oficiales tras la muerte del papa.

¿Qué es el cónclave?

Entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, se convocará el cónclave, una reunión de cardenales con el propósito de elegir nuevo sumo pontífice por una mayoría de dos tercios.

Los convocados se reunirán en la Capilla Sixtina y solo podrán participar en la votación los menores de 80 años. Los prelados no pueden abandonar el cónclave, un aislamiento que se impuso para evitar que la elección se alargue en exceso.

Actualmente hay 140 cardenales electores. De ellos, 110 fueron nombrados por el papa Francisco desde que comenzara su papado, en marzo de 2013. Entre ellos, algunas de las figuras más destacadas son el cardenal-obispo Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano; Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; y Marc Oullet, prefecto de la Congregación de los Obispos.

¿Fumata blanca?

Las votaciones se repetirán sucesivamente hasta que se alcance la mayoría requerida. Al votar, los cardenales depositarán una papeleta con el candidato de su elección en una urna.

Tras el recuento, las papeletas se queman, lo que desprende un humo que sale por una chimenea y que puede verse desde el exterior. Si es de color negro, significa que no se han alcanzado los dos tercios; en cambio, si es blanco, ya hay una decisión tomada. Es lo que se conoce como fumata blanca.

En ese último caso, el decano del colegio de cardenales preguntará al candidato electo si acepta el cargo. Si la respuesta es positiva, le consultará el nombre que adoptará como papa.

A continuación, el nuevo pontífice se vestirá con una sotana blanca y se dirigirá al balcón de la basílica de San Pedro. Allí, un cardenal de alto rango proclamará: «Habemus papam». Con la impartición de su primera bendición apostólica, Urbi et Orbi, el sucesor de Francisco dará comienzo oficialmente a su pontificado.

Los candidatos a suceder a Francisco

Después de que el Papa Benedicto XVI renunció en 2013, muy pocos observadores del Vaticano predijeron que Jorge Mario Bergoglio de Argentina sería elegido como Papa Francisco.

Esta vez, no hay candidatos destacados, lo que hace que el juego de adivinanzas sea aún más desafiante.

Pero hay nombres de potenciales “papabile” (probables candidatos para el papado) girando alrededor de los pasillos del Vaticano.

Sus diversos orígenes reflejan el vasto alcance global de la Iglesia Católica.

Es probable que el concurso se reduzca a una batalla entre progresistas que aplauden la postura comparativamente liberal de los últimos papa sobre los divorciados, los gays y la difícil situación de los refugiados, y los conservadores que odiaban su agenda.

Edward Pentin, un experto del Vaticano y autor de The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates, dijo: “Erdo es un contendiente líder para el ala conservadora de la Iglesia. A la gente le gusta porque es un canonista fuerte – presta atención a la ley de la Iglesia.

“Muchos católicos sienten que la Iglesia necesita ser traída de un sentido de anarquía eclesiástica que evolucionó bajo Francisco. Erdo sería un par de manos seguras.”

Cardenal Luis Antonio Tagle

Entre los liberales dentro de la Iglesia Católica, el Cardenal Luis Antonio Tagle es un nombre que a menudo se menciona.

Apodado “el Asiático Francis” por su buen humor y puntos de vista progresistas, viene de Filipinas y si es elegido sería el primer Papa asiático.

Tiene algo de humildad del Papa Francisco’ – en el seminario en Filipinas donde vivió durante unos 20 años, su habitación no tenía aire acondicionado ni televisión. Incluso cuando se convirtió en obispo, evitó un automóvil y se fue a trabajar a un autobús o “jeepney”.

“Hace cinco o seis años, era el favorito del Papa Francisco para sucederlo. Heats jefe del nuevo super-dicasterio importante para la evangelización. Suena un contendiente bastante fuerte. Y oye todavía relativamente joven,” dijo Pentin.

Su edad puede contar en su contra, sin embargo – cardenales desconfían de nombrar a un hombre relativamente joven porque su papado podría durar décadas, frustrando sus propias ambiciones y exprimiendo sus posibilidades de ser elegido algún día.

Pietro Parolín

Pietro Parolin, el actual secretario de estado para el Vaticano – en efecto, su primer ministro – también se considera un candidato líder.

Su perfil aumentó durante la guerra de Ucrania cuando el Vaticano se presentó como un agente honesto que eventualmente podría mediar con Moscú para poner fin al conflicto.

Thomas Reese, un sacerdote católico estadounidense y autor de Inside the Vatican, dijo: “Heas es un diplomático muy competente.

“Heass ha sido el cerebro detrás de la diplomacia internacional del Papa Francisco’. No pone un pie mal.”

Sin embargo, se ve empañado por un escándalo inmobiliario en el que el Vaticano perdió millones de euros a través de la compra fallida de una antigua sala de exposición de Harrods en Londres.

“Se plantearán preguntas sobre si era incompetente o si delegaba responsabilidad a los subordinados. De cualquier manera, algo salió mal y él era el jefe. Hay un juicio en curso para que pueda eclipsar su papado,” dijo el padre Reese.

Otros candidatos

Otro candidato del ala liberal de la Iglesia es el Cardenal José Tolentino Calaca de Mendonca, que proviene de la isla portuguesa de Madeira y fue nombrado por el Papa Francisco como jefe de un departamento de cultura y educación.

El Cardenal Matteo Zuppi, el Arzobispo de Bolonia, es otro italiano en la mezcla, un progresista que se considera cercano al Papa Francisco.

José Tolentino Calaca de Mendonca

Permaneciendo dentro de Europa, se cree que el cardenal Mario Grech de Malta, secretario general del sínodo de los obispos, tiene una oportunidad decente de conseguir el mejor trabajo.

Se le considera cercano al Papa Francisco, pero conservador de corazón, lo que significa que podría encajar en el proyecto de ley como candidato de compromiso.

Desde fuera de Europa, uno de los nombres más mencionados es el cardenal Peter Turkson, de Ghana. Fue asesor clave del Papa Francisco en temas como el cambio climático y la justicia social.

Si fuera elegido por sus compañeros cardenales en el cónclave, sería el primer papa negro africano de la historia.

Otro africano que se menciona es el Cardenal Robert Sarah, de Guinea, que ha criticado la ideología de género y denunciado el radicalismo islámico.

Predecir un ganador es un negocio arriesgado

Desde que el Papa Francisco fue elegido en 2013, ha nombrado a aproximadamente dos tercios de los cardenales que son elegibles para elegir al próximo Papa.

“Cerca de la mitad de los cardenales ahora son del sur global. Tienen problemas que son diferentes a los problemas en Europa y los Estados Unidos. Les preocupa el calentamiento global, la pobreza, las guerras civiles, la corrupción en el gobierno,” dijo el padre Reese, historiador de la Iglesia y columnista de Religion News Service.

“Toda la política es local. Todo cardenal quiere saber cómo se verá al próximo Papa en su país. ¿Es alguien que me escuchará, que habla mi idioma? Podrían elegir un cardenal del sur global.”

Las reglas del Vaticano establecen que los cardenales deben alcanzar una mayoría de dos tercios cuando se reúnen para votar en el cónclave, que se celebra dentro de la Capilla Sixtina. Por ahora, no hay un candidato líder.

Hay tantas variables, y el proceso es tan opaco, que pronosticar un ganador es un negocio arriesgado.

“La última vez, cuando Benedicto XVI renunció, predije que no había forma de que eligieran a un Papa jesuita. Ellos siguieron adelante y eligieron un Papa jesuita. Demostró cuán pobre era nuestra comprensión,” dijo el padre Reese. (Información The Telegraph).