Los cambios del papa Francisco a la Iglesia católica y su influencia en el próximo cónclave

–Tras el fallecimiento del Papa Francisco comenzaron los preparativos para el cónclave en el cual se hará la elección de su sucesor. El colegio cardenalicio está conformado por 252 cardenales, de los cuales 137 son electores, esto es con la capacidad de reunirse en cónclave para la elección, es decir menores de 80 años. De estos últimos, 109 fueron designados por el actual pontífice, quien se preocupó por hacer mucho más mundial este órgano de la Iglesia católica al buscar mayor presencia de cardenales de diversas regiones del planeta, creando nuevos cardenales, así como nombrando cardenales más jóvenes con un promedio de edad de 69 años.

De esta forma, el papa Francisco ha actuado más como un pastor universal que como un teólogo, preocupándose por la Iglesia en los diversos lugares en donde esta hace presencia, escuchando a las conferencias episcopales nacionales y a laicas y laicos; de igual forma aplicando el Concilio Vaticano II (1962-1965), aspecto que sus antecesores habían relegado. Con estos datos podría pensarse que el sucesor de Francisco debería ser de la misma tendencia que este, sin embargo, eso solo se sabrá en el próximo pontificado.

En cuanto a la Iglesia católica como comunidad de fe, a diferencia de lo que se ha creído que ella decrece en número, observamos un aumento constante de bautizados. En 2022 había 1390 millones de católicos lo que significó un aumento de catorce millones con respecto a 2021. El aumento se presentó en todos los continentes, excepto en Europa. Sin embargo, el aumento de bautizados no va de la mano con el de las vocaciones sacerdotales. El número de sacerdotes está disminuyendo constantemente desde 2012. Igual situación ocurre con los religiosos profesos que no son sacerdotes y con las religiosas profesas. Esta paradoja de una Iglesia institucional que decrece y de una comunidad de fe que aumenta, y que necesita guías y soportes espirituales, lleva a preguntarse sobre las estrategias que seguirá el próximo papa para fortalecer a la Iglesia católica en un mundo cada vez más complejo y caótico.

Ante los problemas que tenía la Iglesia católica, el papa pidió más acciones para frenar y castigar la pederastia, problema de vieja data pero que había sido ocultado, muchas veces con el pretexto de evitar escándalos. Por ejemplo, pidió disculpas por la forma como la Iglesia defendió jerarcas vinculados con la pederastia llegando, incluso, a expulsar al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, culpable de abuso a menores. También eliminó el secreto pontificio relacionado con ese delito e indicó que eclesiásticos y laicos deberían denunciar casos si los conocían. Para mayor visibilidad de ese problema ayudaron los medios de comunicación con sus investigaciones y denuncias, como el caso de los periodistas del Boston Globe que sacaron a la luz, en 2002, la pederastia en la arquidiócesis de Boston. Este caso fue llevado al cine en la película Spotlight, ganadora del premio Óscar en 2015.

También emprendió reformas a la Curia Romana –institución que ayuda al papa en el gobierno y la administración de la Iglesia católica– como puede verse en la promulgación de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium en 2022. Este documento, fruto de casi 10 años de trabajo, pretendió actualizar ese complejo institucional. Como el documento partía del principio de que todo cristiano es un misionero, incluyendo los laicos, esto significaba que incluso estos podían ser nombrados en funciones de gobierno de la Curia Romana. Esta podría ser considerada la mayor reforma del documento. Otras iban encaminadas a la reducción de los dicasterios –departamentos especializados con funciones como Evangelización, de la Doctrina de la Fe y del Servicio de la Caridad– con la unificación de varios de ellos; a resaltar el papel de la Curia al servicio del pontificado; y a reforzar el espíritu misionero de los miembros de la Curia.

En 2023 con la declaración Fiducia supplicans aprobada por Francisco se permitió la bendición de parejas en situación “irregular”, por ejemplo, las conformadas por personas del mismo sexo o por divorciados. Esto, no obstante, no es lo mismo que el rito del matrimonio ni nada que lo remplace. Sobre este aspecto, la doctrina de la Iglesia católica no ha cambiado. Con la exhortación Amoris Laetitia de 2016 Francisco invita a los matrimonios a resolver su situación “irregular” para que puedan participar en la comunidad de creyentes. En cuanto al papel de las mujeres en la Iglesia, si bien Francisco no avanzó hasta llegar al sacerdocio femenino, tema muy complejo, sí promovió que ellas asumieran más responsabilidades, incluso en El Vaticano. Por ejemplo, dirigiendo o perteneciendo a secretarías y dicasterios como los de Desarrollo Humano Integral.

El medio ambiente es un tema en el que Francisco ha llamado mucho la atención y, particularmente, el cambio climático. Muestra de ello es la encíclica Laudato Si de 2015 en la cual el papa llama la atención del cuidado de nuestra casa común, la tierra, a la que deberíamos tratar como a una hermana. Para él es claro que los humanos hacen mal uso de los recursos naturales. Por lo tanto, en la encíclica hizo un llamado a buscar un desarrollo sostenible e integral con el compromiso de todos.

Otro asunto en el que Francisco buscó transformaciones fue en el del manejo transparente de los recursos de El Vaticano. En 2014 el pontífice creó una comisión para estudiar con detenimiento la forma como estaban siendo gastados e invertidos los recursos de la Santa Sede, y sobre el funcionamiento del Banco del Vaticano. Era claro que algunos eclesiásticos y laicos estaban involucrados en corrupción como, por ejemplo, blanqueo y desvío de dinero destinado a obras de caridad para invertir en lujosas propiedades como fue el caso del cardenal Angelo Becciu, juzgado y condenado por un tribunal del Vaticano a 5 años y medio de prisión.

La gente cree, comúnmente, que la Iglesia católica es una, única e indivisible, como una roca. Nada más alejado de la realidad. En su interior observamos diversas corrientes que se disputan el control de la institución, así como imponer su forma de ver el mundo. Las posturas y reformas de Francisco han sido rechazadas por sectores ultraconservadores “tradicionalistas”, pues consideran que el pontífice es laxo en doctrina y en asuntos como su flexibilidad con comunidades como la LGBTQ+. Ejemplo claro es el de algunos jerarcas estadounidenses, como el cardenal Raymond Burke, opositor de las reformas emprendidas por Francisco, y quien en algunas ocasiones ha felicitado las políticas de Donald Trump sobre todo contra la inmigración ilegal, especialmente musulmana.

También hay quienes se oponen a la lentitud de las reformas. Ellos desconocen que la Iglesia, como institución, es milenaria y cualquier transformación debe ser bien calculada pues puede generar rupturas irreparables, no solo en la jerarquía sino también en el laicado. No podemos olvidar que este es un cuerpo complejo compuesto también por sectores muy tradicionales que no ven con buenos ojos cambios drásticos. (Información Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL).