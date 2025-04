Organización Mundial de la Salud realiza Semana Mundial de la Inmunización 2025

–Bajo el lema «La inmunización para todas las personas es humanamente posible», la Organización Mundial de la Salud, OM, celebra entre este jueves 24 y el 30 de abril la Semana Mundial de la Inmunización 2025, que tiene por objeto garantizar que más niños, adolescentes y adultos –y sus comunidades– estén protegidos contra enfermedades prevenibles mediante vacunación.

«En el mundo interconectado de hoy, un brote en cualquier lugar supone una amenaza en todas partes. Al apoyar la vacunación, además de salvar vidas, también mantenemos a raya en todo el mundo brotes mortíferos de enfermedades como el sarampión, la difteria y el cólera», precisa la OMS.

Advierte que responder a un brote tras otro es una forma costosa e ineficaz de combatir enfermedades y pone vidas en riesgo innecesariamente. «La prevención es una forma sostenible de interrumpir ese ciclo, pues garantiza la protección de todas las personas en todas partes con las vacunas adecuadas, en el momento adecuado, desde el nacimiento hasta la vejez».

Subraya que es importante vacunarse a tiempo, todo el tiempo. Esperar a que haya un brote es demasiado tarde. Puede que no haya tiempo de que usted y su familia reciban las dosis necesarias para protegerlos de la enfermedad. O que usted o sus seres queridos se vean afectados por el brote.

En los últimos 50 años, las vacunas esenciales han permitido salvar al menos 154 millones de vidas. Es decir, 6 vidas por minuto, cada día, durante cinco décadas. Las vacunas protegen contra más de 30 enfermedades potencialmente mortales.

En estos 50 años, la vacunación ha propiciado una mejora del 40% en la supervivencia de los lactantes, de modo que actualmente más niños que en ningún otro momento de la historia de la humanidad viven para celebrar su primer cumpleaños. Por sí sola la vacuna contra el sarampión ha permitido salvar el 60% de esas vidas.

Si se aprovechan esos logros pueden salvarse muchas más vidas. El futuro de la inmunización significa no solo llegar a millones de niños que jamás han recibido ni una sola inyección, sino también proteger a las personas mayores contra la gripe, a los recién nacidos contra el paludismo y el virus respiratorio sincicial, a las mujeres gestantes contra el tétanos y a las niñas contra los virus de los papilomas humanos.

La OMS puntualiza que estamos en un punto de inflexión en la historia de la salud mundial. Los avances logrados con tanto esfuerzo en la eliminación de enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación están en peligro. Décadas de actividades de colaboración entre gobiernos, organismos de ayuda, científicos, trabajadores de la salud y progenitores nos permitido llegar donde estamos hoy: un mundo en el que hemos erradicado la viruela y casi erradicado la poliomielitis.

Igualmente señala que el mundo ha logrado avances increíbles para mejorar el acceso mundial a la inmunización, pero en los últimos años los progresos se han estancado y millones de niños no reciben las vacunas que necesitan urgentemente.

En 2023, según las estimaciones, 14,5 millones de niños no recibieron ni una sola dosis de ninguna vacuna. Aunque la vacuna contra el sarampión ha salvado más vidas que ninguna otra vacuna en las últimas cinco décadas, más de 22 millones de niños no recibieron la primera dosis de esta vacuna y otros 12 millones no recibieron la segunda dosis.

La OMS indica que en este momento crítico, no podemos detenernos ni para pestañear. A fin de proteger el mayor logro de la humanidad, debemos ser firmes en nuestra determinación de llegar a todos los niños con las vacunas esenciales y redoblar nuestros esfuerzos por garantizar la protección de personas de todas las edades contra enfermedades prevenibles mediante vacunación: las personas mayores contra la gripe, las mujeres gestantes contra el tétanos y las niñas contra los virus de los papilomas humanos.

Añade que el desarrollo e introducción de nuevas vacunas, en particular la vacuna antipalúdica para niños y las posibles vacunas contra la tuberculosis para adolescentes y adultos, también son esenciales para avanzar en nuestra lucha contra algunas de las enfermedades más persistentes del mundo y ayudar al mundo a prepararse frente a amenazas para la salud a las que todavía no nos hemos enfrentado, pero que sabemos que existen.

Para garantizar que los logros de los últimos 50 años se consoliden en las próximas décadas, se necesitan nuevas inversiones. Por ello exhortamos a los gobiernos a que den prioridad a las inversiones en inmunización, en particular la financiación de Gavi, la Alianza para las Vacunas y otros programas clave, para proteger a las próximas generaciones, puntualiza.

Ademas precisa: Todos los niños tienen derecho a protección contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación, independientemente de quiénes sean o de dónde vivan. Aumentar el acceso a las vacunas es la mejor forma de que los niños comiencen su vida de forma saludable y de protegerlos contra enfermedades prevenibles desde el nacimiento hasta la vejez.

Y concluye: Las vacunas son la prueba de que, cuando nos lo proponemos, es posible que haya menos enfermedades y más vida. Para que en las próximas décadas se consoliden los logros de los últimos 50 años en materia de inmunización, la OMS, UNICEF, Gavi, la Alianza para las Vacunas y otros asociados continuarán la campaña «Humanamente posible» iniciada el año pasado, con una mirada prospectiva para velar por que la inmunización para todas las personas sea humanamente posible. Es hora de mostrar al mundo que la inmunización para todas las personas es humanamente posible. (Información Naciones Unidas).