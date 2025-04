Trump condena ataque ruso contra Kiev, la capital de Ucrania: «Vladimir, ¡BASTA!»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está descontento con los bombardeos rusos sobre Ucrania y exigió a Vladímir Putin, que los detenga.

«No estoy contento con los ataques rusos a Kiev. Innecesarios y en un mal momento. Vladímir, ¡BASTA!», escribió el mandatario republicano en su red Truth Social. «Mueren 5.000 soldados a la semana. ¡Consigamos el acuerdo de paz!», agregó Trump en su mensaje.

I am not happy with the Russian strikes on KYIV. Not necessary, and very bad timing. Vladimir, STOP! 5000 soldiers a week are dying. Lets get the Peace Deal DONE!

From Donald Trump Truth Social 04/24/25 08:24 AM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 24, 2025