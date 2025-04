Gobernadora del Meta rechaza «excesos y groserías» del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo: «Usted al Meta no viene a insultar mujeres y a amenazarlas»

–La gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, reaccionó enérgicamente frente a los «excesos y groserías» del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien agredió verbalmente a la directora de la ESE del Meta, María del Carmen Rodríguez, durante una visita que realizó al hospital de Puerto Gaitán.

«Como mujer y defensora de nuestros derechos, debo elevar mi más enérgica voz de protesta», señala la mandataria departamental en su cuenta en X.

«No tiene ninguna justificación hablarle así a una mujer utilizando su posición de poder; tampoco a intimidarla y menos a desearle que ojalá se enferme y la tengan que mandar lejos de su tierra y de su familia», puntualiza la gobernadora.

«Allá en Puerto Gaitán donde usted protagonizó estos excesos y groserías, hace menos de un mes, mataron a una madre y su hija. ¿Ese es el ejemplo que usted le quiere dar a otros hombres?», le pregunta la mandataria y además le dijo:

«No ministro, al Meta usted no viene a insultar mujeres y a amenazarlas, no se lo vamos a permitir. Lo que ocurrió es la típica conducta de maltrato de los hombres que insultan y agreden a las mujeres “por su bien” y luego les llevan obsequios».

La gobernadora Rafael Cortes advierte que el ministro Jaramillo «en privado felicita y reconoce el trabajo del sector salud en el Meta, y en público sale a hacer show, a insultar y a maltratar a la gente».

Agrega que «si tiene pruebas de que los recursos y equipos asignados por el gobierno nacional al departamento son dilapidados, lo invito a que instaure las denuncias correspondientes y que sean las autoridades competentes las que así lo determinen. Mientras esto no ocurra, no tiene ningún derecho de señalar a las personas como ladronas y asegurar actos de corrupción. Usted, como nosotros, es un funcionario público, no el dueño de la moral y los principios».

Y concluye: «Que situación tan difícil Ministro, toda mi solidaridad con la gerente de la ESE quien se encuentra seriamente afectada con este abuso de autoridad».