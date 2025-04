Petro llama «HP» al presidente del Senado Efraín Cepeda y defiende la consulta popular: «El pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia»

–«Por sobre todas las cosas, a quien se debe respetar en una Democracia es al pueblo. Y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo», afirmó el jefe del Estado Gustavo Petro en su cuenta en la red social X en clara respuesta al presidente del Senado Efraín Cepeda, por convocar a sus colegas a rechazar las reformas.

Previamente, en un discurso en la Instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí en el municipio de Soledad, Atlántico, el primer mandatario arremetió contra el presidente del Congreso y utilizó el mismo calificativo de «hp».

“Si los amigos de Efraín Cepeda se le ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia. La consulta de todas maneras se hará. Los ríos no se pueden detener y lo que hicimos en la plaza de Bolívar fue armar un río torrentoso que cada día crece más y no va a detenerse. Va a llegar hasta el mar de la democracia popular”, precisó Petro.

Además indicó: “Yo lo llamo Cepeda el malo, porque hay un Cepeda bueno que es el senador Iván Cepeda, que no se puede confundir. Es un paladín de la paz y de la dignidad que hizo una lucha como la que yo hice”.

Y puntualizó: “Se merecía que sonara una bofetada simbólica, porque la violencia y el odio salieron de nuestros corazones… Dice que ahora sí las podemos discutir en el Congreso, yo no soy de decir groserías, pero quise decir una, mucho hp”, manifestó Petro.

Rechazo con contundencia los insultos del presidente @petrogustavo contra el presidente del Senado, @EfrainCepeda. Me solidarizo con él, con las Cortes, con la institucionalidad y con todos los colombianos que han sido víctimas de sus constantes agresiones por pensar distinto.… pic.twitter.com/5dXSdv2Zui — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) April 25, 2025



En su discurso en el municipio de Soledad, el presidente de la República defendió la consulta popular afirmando que es para que por primera vez el pueblo vote por el pueblo y convocó a la ciudadanía a volcarse este primero de mayo, Día del Trabajo, en calles, plazas y veredas del país, en apoyo a la Reforma Laboral, durante una jornada en la que presentará al Congreso el cuestionario de la Consulta.

El jefe de Estado manifestó que es al pueblo al que le toca decidir, por ejemplo, si la jornada laboral debe terminar a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche, si se deben pagar horas extras cuando se trabaje por fuera de estos horarios. “Que el pueblo decida. ¿A qué le tienen miedo, senadores?”, puntualizó.

“Eso es lo que estamos proponiendo: que ustedes voten por sus derechos y que los marquemos con sangre en el mármol”, dijo y agregó: “Lo que queremos es que el pueblo, al final, vote por el pueblo y que el pueblo sea poder”, como lo ordena la Constitución de Colombia.

Seguidamente, preguntó: “¿Por qué un senador tiene que decirle no a la democracia si él es hijo de la democracia? y subrayó: «No puede haber esa contradicción. Y desde aquí les digo a todos, en todos los matices: voten por la Consulta Popular, abran las alamedas de la democracia, cierren las callejuelas de la violencia, porque si no, la violencia nos ahogará a todos…».

Y advirtió: «No estoy amenazando. Estoy simplemente mirando una realidad que todo colombiano reconoce: si abrimos la democracia, habrá paz en Colombia y habrá un país enorme y bello y podrá solucionar hasta su peor problema”.

El mandatario afirmó en seguida: “El Senado hoy tiene la llave, y no estoy implorando, porque sé qué pasará si no lo hace. Pero sí le solicito, como patriota y como Jefe del Estado: no le dé la espalda a su pueblo, reconcíliese con su pueblo, porque la razón de ser de un representante en el Congreso de Colombia es obedecer al pueblo, no a la mafia, no al jefe del partido, no a la codicia, al pueblo”.

Además precisó: “Esta vez tienen una oportunidad de oro, que es reconciliarse con el alma popular, recordar a Rafael Uribe y otros. La Consulta Popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples”.

Igualmente, el presidente insistió en su convocatoria a la ciudadanía para este primero de mayo. “Tenemos que salir a mostrar si es verdad que el pueblo de Colombia quiere la Consulta Popular, como dicen las encuestas. Es nuestra prueba de fuego, si de verdad queremos cambiar la historia de Colombia”.

Agregó que “este primero de mayo queremos 10 millones de colombianos en las calles y en toda vereda de Colombia. Que esos miles de campesinos, que son un millón 200 mil en este momento que se han inscrito para recibir tierra, salgan a la calle. Que las madres comunitarias salgan a la calle”.

Así mismo indicó que la gente de la ciudad debe salir en pleno a la calle, ya que “estamos peleando porque las mujeres reciban una pensión, una vez tengan la edad, así hayan sido amas de casa o campesinas, porque igual son trabajadoras”.

El jefe de Estado exhortó a “salir con la bandera, a gritar libertad y democracia, a sentir en el corazón al libertador Bolívar”, cuya espada desenvainada acompañará la jornada desde la Plaza de Bolívar.»

Y cerro su intervención afirmando: «El primero de mayo es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Y con la espada de Bolívar, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, va a resplandecer esa espada en todas las plazas de los municipios de Colombia, para alumbrar el corazón, para alumbrar el cerebro, para alumbrar el camino hermoso que nos lleve a la victoria, al triunfo popular, a la democracia y a los derechos del pueblo y hacer realidad la Constitución de Colombia”.

La Consulta Popular promovida por el presidente de la República, constará de 12 preguntas de respuesta cerrada: los colombianos deberán votar ‘Sí’ o ‘No’ frente a cada iniciativa.

El contenido del cuestionario se construyó a partir de más de 20 mil propuestas enviadas por ciudadanos a través del portal habilitado hasta el pasado lunes 21 de abril.

Las preguntas están basadas en las propuestas de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, la cual fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado.