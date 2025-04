Asciende a más de 40 la cifra de muertos y a 1.100 la de heridos por explosión en Irán

–La fuerte explosión que sacudió el sábado 26 de abril el puerto de Shahid Rajai, ubicado en la ciudad de Bandar Abbás, en la costa sur de Irán, deja ya más de 40 víctimas mortales y por lo menos 1.100 heridos, de acuerdo con el último reporte entregado este domingo por las autoridades locales.

Aproximadamente el 80 % de las llamas se han extinguido. Todas las actividades del puerto fueron suspendidas temporalmente hasta que las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate puedan controlar completamente la situación.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, viajó este domingo a la zona para revisar la situación. En apoyo, su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha ordenado enviar dos aeronaves del Ministerio de Emergencias a Irán para ayudar al país persa a extinguir las llamas. Se trata de un avión anfibio multipropósito Be-200 Altair y un avión de transporte pesado Il-76.

La intensidad de la explosión fue tan fuerte que la mayoría de los edificios de oficinas de la zona sufrieron graves daños y el techo de uno de ellos se derrumbó sobre los empleados. Algunos inmuebles quedaron inutilizables, pues sufrieron daños considerables.

La agencia Mehr compartió el domingo imágenes que muestran la extinción del incendio vía aérea, así como los escombros humeantes de edificios portuarios. El Gobierno declaró un día de luto público en todo el país.

A su vez, la compañía nacional de refinación y distribución de productos petrolíferos iraníes comunicó que la explosión no estuvo relacionada con refinerías y tanques de combustible ni con el complejo de distribución y oleoductos asociados con la empresa. En esta línea, esclarecieron que todas las instalaciones ubicadas en la zona del puerto están actualmente en marcha sin interrupción alguna.

¿Qué explotó?

Según un portavoz del Gobierno, hasta el momento se sabe que explotaron unos contenedores almacenados en el puerto que probablemente contenían productos químicos. No obstante, añadieron que, hasta que el incendio no esté totalmente extinguido, es difícil hacer una declaración precisa sobre la causa de lo sucedido.

Irán ofrece su mediación a la India y Pakistán con un poema del siglo XIII

Este domingo, fuentes de The New York Times señalaron que la explosión fue presuntamente causada por perclorato de sodio, sustancia utilizada como componente en el combustible sólido para misiles. En enero, Financial Times informó que China envió esa sustancia química a Irán.

Igualmente, la empresa de seguridad Ambrey señaló a AP que hay indicios de que la explosión fue resultado de un almacenamiento inadecuado de tal sustancia en el puerto.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, anunció que en el puerto no había cargamentos militares. «Según las investigaciones y la evidencia, no había carga importada o exportada para combustible o uso militar en el área afectada por el incendio ni en el puerto Shahid Rajai», dijo, agregando que «algunos medios de comunicación extranjeros se dedican a un sensacionalismo selectivo alineado con las operaciones psicológicas del enemigo».

«Las causas principales y secundarias del incendio del puerto de Shahid Rajai, ya sea por razones de seguridad o protección, definitivamente serán anunciadas por las autoridades del país en el momento apropiado con la ayuda de las agencias pertinentes», añadió.

El puerto afectado es considerado el más grande de Irán y en 2024 gestionó el 85 % del tráfico de contenedores del país, así como una gran parte de su petróleo, según la Organización Portuaria y Marítima.

Sin embargo, según estadísticas aduaneras consultadas por Tasnim, el puerto de Shahid Rajai no tiene una participación significativa en las importaciones de productos básicos y representa solo un 8 % de la cantidad total de dichos insumos. (Información RT).