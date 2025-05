Habemus Papam!: Un alumno de segundo grado fue elegido “Papa” en una escuela de Estados Unidos

–Mientras el mundo espera atentamente la aparición del humo blanco en el Vaticano, tras observar la solemne procesión de cardenales hacia la Capilla Sixtina y el inicio del cónclave, un nuevo Papa fue elegido muy lejos de Roma: En Georgia, Estados Unidos.

En el tranquilo campus de Pinecrest Academy, la pompa y la ceremonia se vio ayer en esta escuela católica, durante un cónclave papal simulado organizado por los estudiantes.

Jóvenes cardenales, todos en su mejor momento y terminando su año de segundo grado, se reunieron antes del cónclave para deliberar y discutir en detalle los deseos y preocupaciones de la comunidad escolar, así como los desafíos que enfrentan en Cumming y en el mundo.

La escuela primaria (de preescolar a octavo grado) sirvió como la Capilla Sixtina. Sarah Gagnier, del ministerio escolar, leyó en voz alta las “necesidades y peticiones” de los cardenales antes de que, como corresponde, todos se reunieran para rezar el Rosario, pidiendo la guía y sabiduría del Espíritu Santo para la elección papal.

El capellán de la escuela, el sacerdote legionario Matthew Kaderabek, tuvo la tarea más importante: recoger las papeletas emitidas y salir a quemarlas.

Los cardenales de segundo grado se unieron al sacerdote para ver qué les diría el humo.

Cuando el humo blanco se elevó, el P. Kaderabek declaró: “Habemus papam! (¡Tenemos Papa!”).

Multitudes se reunieron afuera, esperando, y entonces se anunció al “Papa David” como el nuevo sumo pontífice.

Tras ser revestido de blanco, el alumno de segundo grado David Levergood salió y comenzó a “bendecir” a su rebaño.

Meet 'Pope David' greeting the crowds at Pinecrest Academy after being elected during the school's mock conclave! pic.twitter.com/EmsITlybe9

— National Catholic Register (@NCRegister) May 7, 2025