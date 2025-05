Nuevo fuego cruzado entre India y Pakistán

–(Foto IndiaHoy). Soldados indios y pakistaníes intercambiaron en la noche disparos de artillería y armas ligeras a lo largo de la frontera que divide la disputada región de Cachemira, informó el jueves el ejército indio.

Las dos potencias nucleares libraron el miércoles su enfrentamiento militar más violento en las últimas dos décadas, iniciado con unos bombardeos de India sobre Pakistán como represalia por un atentado cometido el 22 de abril en la Cachemira india.

Nueva Delhi responsabiliza a Islamabad del ataque que dejó 26 muertos en la turística ciudad de Pahalgam, situada en esta región de mayoría musulmana dividida entre ambos países desde que se independizaron del Reino Unido en 1947.

El portavoz del ejército de Pakistán, el teniente general Ahmad Sharif, dijo que un avión no tripulado indio atacó un objetivo militar cerca de Lahore durante la noche, hiriendo a cuatro soldados, mientras que el sistema de defensa aérea del país interceptó y derribó 12 aviones no tripulados indios que ingresaron al espacio aéreo paquistaní en varios lugares.

On the night of May 7-8, Pakistan launched a coordinated drone and missile attack targeting military bases across 15 Indian cities. But India’s powerful S-400 'Sudarshan Chakra' air defence system intercepted the threats in time.

Developed by Russia, the S-400 can track threats… pic.twitter.com/93N3YHvnWz

— IndiaToday (@IndiaToday) May 8, 2025