Petro defiende el gasto de $750 mil millones en la Consulta Popular; considera de «pobreza mental enorme» a los que se oponen

–Aunque no cita explícitamente la cifra de los 750 mil millones que costará, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva defensa de la Consulta Popular para refrendar la Reforma Laboral que no prosperó en el Congreso de la República, señalando de «una pobreza mental enorme» a quienes se han declarado en contra de semejante gasto presupuestal.

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado al reportar en su cuenta en X que estuvo hablando personalmente con el Registrador Nacional, «sobre las fuentes de financiación de las elecciones que comienzan a finales de este año, las del año entrante, y la consulta popular si la aprueba el senado».

Señala que la financiación de ese proceso está ya asegurado «con la figura de vigencias futuras y el desaplazamiento de partidas, ya aprobadas en el presupuesto actual».

Y complementa: «No hay ningún problema para realizar la consulta popular».

A continuación, el mandatario afirma que «hay quienes con una pobreza mental enorme, dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y, por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente», para concluir:

«¡Qué barbaridad! Las ganancias sociales en términos de tiempo libre familiar, que disminuye de facto la inseguridad ciudadana, el crecimiento del amor y la felicidad, el menor stress, el crecimiento sustancial en productividad, el crecimiento del mercado interno, el crecimiento de ganancias empresariales por crecimiento del mercado interno, el aumento de exportaciones por mayor productividad, etc, representa una cifra, en el tiempo, un millón de veces superior, al costo presupuestal de la consulta popular en los próximos meses».

Las precisiones que hizo el presidente Gustavo Petro causaron reacciones de «seguidores» en la red social. Aquí presentamos algunas:

Es decir vas a fiar la consulta para pobrar tu poder electoral y que la pague el pueblo en 4 años con otra reforma tributaria. — Billy Haeckermann (@BillHaeckermann) May 8, 2025

Martha Londoño Arango

-Señor presidente…lo crucial es que no nos roben las elecciones…como pasó en las elecciones de alcaldes…evidente fraude…otro panorama muy distinto tendríamos si se hubiera permitido el triunfo progresista… ahí deben ir todos los esfuerzos…control y veeduría efectivos!

JJ RAMIREZ

-Los análisis de Petro siempre son traídos de los cabellos

El búfalo de San Luis

-Para consulta no debe haber presupuesto, eso es un derroche innecesario. Además, menos quedara para robar y darnos la gran vida con nuestras familias.

Así visualizo yo que ese es el sentir y el pensar de toda la oposición.

Alberto barrero

-Vigilancia extrema con el software de ese lugar oscuro.

Decko.

-Cuanto vale ese negocio, o mejor cuantos maletines?

Luis Daza

-Para aclarar, puede que muchos voten por las reformas, en el menor de los males son inocuas, y otras corrigen el daño realizado por Uribe, pero asumir que eso automáticamente será una ganancia en términos de votos para pacto histórico es mear fuera del tiesto

carlos fernando quir

-Las vigencias futuras son un mecanismo utilizado en la contratación pública en Colombia para comprometer recursos de presupuestos futuros. En ese orden de ideas la consulta popular tendría que financiarse con recursos del presupuesto del año entrante. Colombianos reaccionemos

Hugo Ojeda

-Plata pa unas vainas pero pa’ otras no (las que no le interesan).

Javier E. Héndez

-Si el dinero está, genera más felicidad y vida ponerse al día con los recursos que el Gobierno le debe a diferentes actores de la #salud. Hay personas muriendo todos los días porque no hay medicamentos o tratamientos suspendidos y esto en todas las EPS, incluyendo intervenidas

jm_COL

-Muestre estudios serios, los cálculos sobre las «ganancias sociales» que menciona. Pero no los tiene, pura politiquería. Como le salió bien comenzar campaña antes de tiempo con tarima P en B/quilla pago por Clan Torres, ahora quiere que Pacto Hampónico inicie campaña 1 año antes

kick Buttowski

-La pobreza mental es la suya q dice q no hay plata para unas cosas pero para su beneficio si hay.

Joanny ??

Wow, impresionante. ¿Entonces resolvemos el crecimiento económico con una consulta popular? Qué fácil era todo, y nosotros preocupados por el déficit.

ABC

-El senado debe aprobar la consulta popular, los Colombianos nos encargamos de hundirla en las urnas.

Kramer Harper Scott

-Qué metió esta mañana?

Aplique esa lógica a su función, a sus desmedidas vacaciones, a las pocas horas que trabaja, lo poco que comparte con su familia. Si su razonamiento fuera verdad, usted y su gabinete deberían ser los más productivos de Latinoamérica, pero la evidencia muestra todo lo contrario. — La Píldora Roja (@LaPildoraRed) May 8, 2025



Carlos Alvarado

-Derroche de dinero en una consulta inútil.

Carlos Torres

-«pobreza mental enorme» oiga, no sea cretino. SON LOS IMPUESTOS DE LOS COLOMBIANOS, no es plata suya, qué pueda disponer como si fuera de sus bolsillos. Respete.

José Anibal Coronel Calao

-Con la plata de la hipotética consulta popular, por qué mejor no le hace una gran obra a Córdoba su departamento? Aún la esperamos.

Daniel Calderón

-No hay plata señor!!!