América Latina recibe con alborozo al nuevo Papa León XIV; «Ojalá nos ayude en la construcción de la gran fuerza de la humanidad que defienda la vida, y derrote la codicia», afirma Petro

–Las reacciones en América Latina no se hicieron esperar luego de que saliera humo blanco de la Capilla Sixtina para anunciar que fue elegido un nuevo papa, tras la muerte de Francisco, el pasado 21 de abril.

Luego del esperado pronunciamiento en latín de de ‘Habemus papam’, que significa ‘Tenemos un papa’, se anunció el nombre y el apellido del cardenal elegido, también en latín. Se trata del estadounidense Robert Prevost, que en adelante será conocido como León XIV. El nuevo papa también posee la ciudadanía peruana, país donde trabajó durante unos 40 años.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó que León XIV «es más que un estadounidense», pues cuenta con raíces españolas, francesas y ha vivido durante cuatro décadas en América Latina.

The first American Pope is Francisco I https://t.co/8mvTHiLc4Q

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2025