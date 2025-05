Petro niega haber sobornado al expresidente del Senado Iván Name y afirma estar dispuesto a declarar ante la Corte Suprema de justicia sobre el saqueo a la UNGRD

–El presidente Gustavo Petro negó haber sobornado con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, al capturado expresidente del Senado Iván Name para sacar adelante el proyecto de Reforma Laboral, pues advirtió que si lo hubiese hecho «como dicen» este congresista no hubiese frenado el trámite de la iniciativa para que se hundiera. Al respecto, el mandatario afirmó estar dispuesto a declarar sobre este hecho ante la Corte Suprema de Justicia.

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado tras calificar de «mentiroso» a un periodista que insinuó que posibles coimas de la UNGRD para tramitar la reforma pensional en el Congreso ponen en riesgo la iniciativa en la Corte Constitucional.

«Mentiroso. Y lo digo con todas las letras. La reforma pensional fue engavetada siete meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo», precisó el mandatario en su cuenta en X.

Agregó que «una vez pasó a la Cámara, después de que Name la engavetara durante siete meses, y sin tiempo para conciliar, proceso que se impone si los textos de los proyectos de ley son diferentes entre las cámaras» y puntualizó:

«Yo mismo pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la cámara, pero que se aprobara el texto del senado, para que Name, que tenía solo dos días para nombrar comité de conciliación no la hundiera, simplemente no nombrándolo».

A renglón seguido, el presidente afirmó: «Si Name hubiera sido sobornado por mi como dicen, no hubiera estado engavetada la reforma pensional siete meses».

Además subrayó: «Logré mi solicitud de aprobar en cámara, el mismo texto de senado, con lo cual se convertía de inmediato en ley, no se necesitaba ya conciliación, y se salvo la reforma pensional».

Señaló igualmente que «la Cámara no le dio la oportunidad a Name de hundirla; demandaron este hecho ante la corte constitucional, aduciendo que la.Cámara no debatió, cosa que no es cierta».

«Ahora veo que intentan convertir a Name en un sobornado por mi, para pasar la refoma pensional», puntualizó el jefe del estado.

Y subrayó: «No señor, no hay acción de soborno mía sobre un contradictor político que considero bajo y ruin, como Name; más bien miren la acción de robo sobre el erario que administra mi gobierno, al que se oponía virulentamente, como una acción para financiar la campaña de su hija. Solo miren las fechas, tanto de la campaña de la hija, como de los siete meses de engavetamiento de la reforma».

Finalmente precisó: «Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la corte suprema de justicia. Iván Name era el enterrador de la reforma pensional, y no su salvador sobornado».