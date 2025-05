Trump, Vance y otros líderes de EE.UU. celebran al primer Papa estadounidense

–“Qué gran honor para nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump, sobre la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica, nacido en Chicago, Estados Unidos, el 8 de mayo de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; su vicepresidente JD Vance; los expresidentes Joe Biden y Barack Obama; el gobernador de Illinois, JB Pritzker; y numerosos funcionarios de todo el país expresaron alegría y entusiasmo por la elección del primer Papa estadounidense, originario de Chicago.

El Papa León XIV —antes Cardenal Robert Francis Prevost— fue elegido por el Colegio Cardenalicio en el Vaticano este jueves, en el segundo día del cónclave, como sucesor inmediato de Francisco, fallecido el 21 de abril.

Se trata del primer Papa de Estados Unidos y de América del Norte. Francisco fue el primer Pontífice de Sudamérica.

El presidente Donald Trump escribió en su red social Truth Social:

«Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!».

En español: «Felicitaciones al Cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado Papa. Es un gran honor saber que es el primer Papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!».

El cardenal Timothy Michael Dolan, de 75 años, era el candidato favorito de Trump para convertirse en Papa, como sucesor de Francisco. Aunque sin nombrarle directamente, Trump hizo referencia a Dolan asegurando que el arzobispo de la ciudad de Nueva York era «muy bueno».

El vicepresidente JD Vance, converso al catolicismo, también felicitó al nuevo Pontífice en X: “Estoy seguro de que millones de católicos estadounidenses y otros cristianos rezarán por su labor al frente de la Iglesia. ¡Que Dios lo bendiga!”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, católico, también compartió un mensaje de felicitación: “Que Dios le conceda sabiduría, valentía y gracia en su sagrado ministerio”.

El expresidente Joe Biden, segundo gobernante católico en la historia de Estados Unidos, celebró la noticia en X junto a su esposa: “Habemus papam — Que Dios bendiga al Papa León XIV de Illinois. Jill y yo lo felicitamos y le deseamos éxito”.

El expresidente Barack Obama, quien vivió gran parte de su vida adulta en Chicago, emitió un comunicado junto a su esposa Michelle, felicitando a “un conciudadano de Chicago, Su Santidad el Papa León XIV”.

“Es un día histórico para Estados Unidos y rezaremos por él al iniciar la sagrada labor de guiar a la Iglesia Católica y dar ejemplo a tantos, sin importar su fe”, expresó Obama.

Pritzker, quien se ha desempeñado como gobernador de Illinois desde 2019, se refirió al «primer estadounidense al frente de la Iglesia católica» como un «momento histórico», en un post de X.

“Originario de Chicago, el Papa León XIV inaugura un nuevo capítulo que en nuestro estado recibimos con esperanza en tiempos que requieren compasión, unidad y paz”, afirmó.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, celebró la noticia en X y ya ha invitado al Papa a visitar su ciudad natal. “¡Todo lo bueno, incluido el Papa, viene de Chicago!”, dijo. “¡Felicidades al primer Papa estadounidense, León XIV! Esperamos darte la bienvenida pronto en casa”.

En su primer mensaje, el Papa León XIV animó a construir puentes mediante el diálogo y el encuentro, trabajando por la unidad y la paz. Expresó su deseo de “caminar junto a ustedes, como Iglesia unida, buscando siempre la paz y la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio, para ser misioneros”. (Información Aciprensa).