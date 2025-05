China y EE.UU. recortan sus aranceles en más del 100% durante 90 días

–China y Estados Unidos han acordado reducir mutuamente los aranceles sobre los productos de cada uno, según un comunicado emitido este lunes por la Casa Blanca.

Se informa que Washington recortará los aranceles sobre los productos chinos del 145 % al 30 %, mientras que Pekín los reducirá del 125 % al 10 %.

«Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y hemos rebajado sustancialmente los niveles arancelarios», declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al anunciar el acuerdo. Calificó las discusiones con China de «sólidas» y dijo que «ambas partes mostraron un gran respeto».

«Ninguna de las partes quiere un desacoplamiento, queremos comercio. Queremos un comercio más equilibrado. Creo que ambas partes se han comprometido a conseguirlo», señaló.

Al mismo tiempo, la parte estadounidense insinuó que algunos de los productos chinos seguirían enfrentándose a fuertes aranceles.

El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, señaló que los aranceles del 20% impuestos anteriormente por el fentanilo siguen vigentes. La tasa no incluye los aranceles sectoriales impuestos a escala mundial, por lo que algunos productos chinos seguirían sufriendo un impuesto elevado, añadió.

Los mercados mundiales reaccionaron positivamente al acuerdo: los futuros del S&P 500 subieron un 2,8% y los del Nasdaq 100 un 3,3%. Al mismo tiempo, el índice Hang Seng, el más importante de la bolsa de Hong Kong, se elevó hasta el 3,6%. (Información RT).

Este es el texto integral del comunicado emitido por la Casa Blanca:

El Gobierno de los Estados Unidos de América (el “Estados Unidos”) y el Gobierno de la República Popular China (“China”),

Reconociendo la importancia de su relación económica y comercial bilateral con ambos países y la economía mundial;

Reconociendo la importancia de una relación económica y comercial sostenible, a largo plazo y mutuamente beneficiosa;

Reflexionar sobre sus recientes discusiones y creer que las discusiones continuas tienen el potencial de abordar las preocupaciones de cada parte en su relación económica y comercial; y

Avanzar en el espíritu de apertura mutua, comunicación continua, cooperación y respeto mutuo;

Las Partes se comprometen a tomar las siguientes medidas antes del 14 de mayo de 2025:

Los Estados Unidos (i) modificarán la aplicación de la tasa adicional ad valorem del derecho sobre los artículos de China (incluidos los artículos de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la Región Administrativa Especial de Macao) establecida en la Orden Ejecutiva 14257 del 2 de abril de 2025, suspendiendo 24 puntos porcentuales de esa tasa por un período inicial de 90 días manteniendo la tasa ad valorem restante del 10 por ciento en esos artículos de conformidad con los términos de dicha Orden; y (ii) eliminando las tasas adicionales modificadas ad valorem del derecho sobre esos artículos impuestas por la Orden Ejecutiva 14259 del 8 de abril de 2025 y la Orden Ejecutiva 14266 del 9 de abril de 2025.

China (i) modificará en consecuencia la aplicación del tipo adicional ad valorem del derecho sobre los artículos de los Estados Unidos establecido en el Anuncio de la Comisión Arancelaria Aduanera del Consejo de Estado No. 4 de 2025, suspendiendo 24 puntos porcentuales de ese tipo por un período inicial de 90 días, manteniendo el tipo adicional ad valorem restante del 10 por ciento sobre esos artículos y suprimir los tipos de derecho ad valorem adicionales modificados sobre los artículos impuestos por el Anuncio de la Comisión Arancelaria Aduanera del Consejo de Estado No. 5 de 2025 y el Anuncio de la Comisión Arancelaria Aduanera del Consejo de Estado No. 6 de 2025; y (ii) adoptar todas las medidas administrativas necesarias para suspender o eliminar las contramedidas no arancelarias tomadas contra los Estados Unidos desde el 2 de abril de 2025.

Después de tomar las acciones antes mencionadas, las Partes establecerán un mecanismo para continuar las discusiones sobre las relaciones económicas y comerciales. El representante de la parte china para estas discusiones será He Lifeng, Viceprimer Ministro del Consejo de Estado, y los representantes de la parte de Estados Unidos serán Scott Bessent, Secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos. Estas discusiones pueden llevarse a cabo alternativamente en China y los Estados Unidos, o un tercer país a acuerdo de las Partes. Según sea necesario, las dos partes pueden llevar a cabo consultas a nivel de trabajo sobre cuestiones económicas y comerciales pertinentes.