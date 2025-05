Cumbre China-Celac: Presidentes de Brasil y Chile coinciden con Colombia y defienden el fortalecimiento del multilateralismo y el libre comercio

–Los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric, coincidieron con el presidente Gustavo Petro en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y de paso, defendieron ante el IV Foro China-Celac que sesiona en el país asiático, el derecho al libre comercio.

El mandatario brasileño lanzó “una alerta” a los países que integran la Celac: “No hay salida para ningún país individualmente. O nos juntamos y buscamos compañeros que quieran con nosotros construir un mundo compartido, o América Latina tendrá que seguir siendo una región que representa la pobreza en el mundo de hoy”.

Lula, que dirige la economía más fuerte de la región, afirmo que el futuro de América Latina “depende de nuestro comportamiento, del análisis justo que hagamos de lo que sucedió en el siglo XX, de dónde avanzamos y de dónde retrocedemos para que lo comprendamos de una vez por todas”.

Insistió en que el futuro “no depende de nadie: no depende del presidente Xi Jinping, no depende del presidente de los Estados Unidos, no depende de la Unión Europea. Depende puramente de nosotros, si queremos ser grandes o si queremos continuar pequeños”.

El presidente Lula destacó que China es el segundo socio comercial de la Celac y uno de los más importantes inversores directos en la región, y que las instituciones financieras chinas superan los créditos que ofrecen el Banco Mundial o el Bando Interamericano de Desarrollo.

También abogó por la colaboración entre la Celac y China para fortalecer la industria y la innovación, y dijo que la revolución digital “no puede crear un nuevo abismo tecnológico entre las naciones”, pues “el desarrollo de la inteligencia artificial no debe ser un privilegio de pocos”.

‘Multilateralismo no es imposición’: Boric

Por su parte, el presidente Boric dijo que Chile llegó al Foro “a reafirmar nuestra convicción profunda de que el libre comercio y justo es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones”.

Añadió que el multilateralismo y el diálogo “no son imposiciones unilaterales, sino que son la manera de encarar los desafíos que tenemos como humanidad”.

Boric señaló que su país defiende “la autonomía estratégica” para decidir soberanamente “con quién y cuándo comerciamos, porque el comercio es el encuentro entre pueblos y nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos y no tener que optar por uno u otro, por imposición”.

El mandatario del país austral recordó que Chile fue el primer país latinoamericano en establecer relación diplomática con China, en 1970, y hoy es el socio comercial más importante para su nación.

“Este encuentro ofrece una oportunidad concreta para impulsar iniciativas de cooperación climática entre China y Celac, facilitando transferencia tecnológica, financiamiento verde y nuevos mecanismos para la gobernanza ambiental”, dijo Boric.

Y agregó: “Tenemos la convicción de que es el momento propicio para dar un salto de calidad en la integración económica con China, tenemos que promover encuentros técnicos y empresariales y de alto nivel, activar políticas de desarrollo productivo, infraestructura, innovación, transporte, logística, calidad de recursos humanos”.

Pero advirtió que esa “cooperación cada vez más estrecha” es esencial que siempre se resguarden “los principios del respeto mutuo, las particularidades de cada nación y sus estados de derecho”.

El presidente chileno coincidió con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, la crisis climática que vive el planeta.

En ese sentido, les pidió a las naciones del norte, y en especial a las más desarrolladas, “poner más de su parte, porque el crecimiento que tuvieron durante las últimas décadas, desde la Revolución Industrial en adelante, es la causa de que hoy tengamos una situación preocupante a nivel de nuestro planeta y de la propia existencia de la humanidad”, concluyó.