Distrito impuso medida a establecimiento por incumplir normativa ambiental

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) impuso una medida preventiva de suspensión de actividades en flagrancia al establecimiento Canalla 85, ubicado en la calle 84 bis #13-43, localidad de Chapinero, por presuntas infracciones a la normativa ambiental vigente, relacionadas con exceso de ruido, además de otras medidas impuestas por falta de documentación.

La acción fue desarrollada en conjunto con la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Policía de Bogotá, Personería de Bogotá, y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, en el marco de una operación interinstitucional de verificación.

Durante una visita de control y seguimiento realizada el viernes 9 de mayo de 2025 por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), se evidenció que el establecimiento no contaba con mecanismos adecuados de aislamiento acústico, operando con puertas abiertas, sin vidrios ni contrapuerta, lo que genera afectaciones al entorno por ruido.

Además, estos hallazgos fueron corroborados en campo por el equipo técnico de la Secretaría con sonómetros instalados frente al establecimiento. Estos son equipos que cumplen con las características que establece la Resolución 0627 de 2006 respecto del método de medición.

«La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) sigue avanzando en los operativos de control al exceso de ruido en bares y discotecas, esta vez desde la localidad de Chapinero, en trabajo conjunto con el equipo de la alcaldía local y en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Personería de Bogotá, y otras entidades del Distrito. Impusimos una medida preventiva de suspensión de actividades a un establecimiento debido a que no contaba con las medidas de control y mitigación del ruido. Fue sellado y no podrá reabrir hasta que no cumpla con las condiciones requeridas», explicó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.